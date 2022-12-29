Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları ele alındı

Konferansta Doğu Akdeniz'deki enerji güvenliği sorunlarına ve enerji güvenliğinin politik ekonomisi ile ulusal, uluslararası güvenlik arasındaki karşılıklı ilişkiye ve bu dengede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rolüne ilişkin önemli konular masaya yatırıldı.

Konferansta çevre ve enerji ile ilgili önemli konuların ele alındığını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın, Kıbrıs sorunu olarak adlandırdığı konunun, özünde bir egemenlik mücadelesi olduğunu vurguladı. Kıbrıs'ta yaşanan politik mücadelelerin tarihine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türkleri, Rumlar tarafından yaşatılan ağır olayların ardından kendi devletlerini kurmak zorunda kalmıştır" dedi.

Antalya'da katıldıkları enerji zirvesinden bahseden KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise "Doğu Akdeniz'in ortasında verilen mücadele ve Mavi Vatan için ortaya koyduğumuz düşünceler akabinde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte omuz omuza attığımız adımlar güzel sonuçlar ortaya koyacaktır" diye konuştu.