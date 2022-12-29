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Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:46 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:48

Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları ele alındı

40 üniversitenin desteği ile düzenlenen "Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansında 200’e yakın katılımcı Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarını ele aldı. YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen konferansa yoğun katılım gerçekleştirildi. Dünyadan 40 üniversitenin desteği ile yapılan uluslararası konferans, bilim insanları, siyasetçiler, bürokratlar, emekli generaller, amiraller ve enerji uzmanlarından oluşan 200’e yakın katılımcıyı bir araya getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları ele alındı

Konferansta Doğu Akdeniz'deki enerji güvenliği sorunlarına ve enerji güvenliğinin politik ekonomisi ile ulusal, uluslararası güvenlik arasındaki karşılıklı ilişkiye ve bu dengede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rolüne ilişkin önemli konular masaya yatırıldı.

Konferansta çevre ve enerji ile ilgili önemli konuların ele alındığını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın, Kıbrıs sorunu olarak adlandırdığı konunun, özünde bir egemenlik mücadelesi olduğunu vurguladı. Kıbrıs'ta yaşanan politik mücadelelerin tarihine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türkleri, Rumlar tarafından yaşatılan ağır olayların ardından kendi devletlerini kurmak zorunda kalmıştır" dedi.

Antalya'da katıldıkları enerji zirvesinden bahseden KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise "Doğu Akdeniz'in ortasında verilen mücadele ve Mavi Vatan için ortaya koyduğumuz düşünceler akabinde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte omuz omuza attığımız adımlar güzel sonuçlar ortaya koyacaktır" diye konuştu.

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Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları ele alındı
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