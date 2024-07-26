Doğu’nun hemşireleri Şırnak Üniversitesi’nde yetişecek

2019 yılının en iyi kampüsü seçilen Şırnak Üniversitesi fiziki şartları itibariyle Türkiye'nin en gelişmiş üniversitelerinden biri oldu. Program ve bölüm yelpazesi de bu yıl yeni açılan hemşirelik, turizm rehberliği ve işletme bölümleriyle daha da genişledi. Bu yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne ilk defa öğrenci alımı yapılacak. Şırnak için kritik öneme sahip bu bölüm, bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacak. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış "600 bin nüfuslu Şırnak ili ve hinterlandı için bu bölümün varlığı büyük önem taşıyor. Eğer söz konusu bölümümüz istediğimiz trendi yakalarsa, yapımı devam eden 500 yataklı bölge hastanesi için kalifiye eleman yetiştirme olanağını yakalarız. Bu gelişmeler Üniversite olarak açmayı düşündüğümüz Tıp Fakültesi önünü açmış olacaktır" dedi. Rektör Alkış Şırnak Üniversitesi hakkında şu bilgileri verdi:Turizm Rehberliği Bölümü de Şırnak ve Cizre de bulunan tarihi mekânların yanında Beytüşşebap ve Uludere gibi doğal güzelliklere sahip bölgelerimizin turizm açısından hak ettiği değerin gün yüzüne çıkmasına katkı sağlayacak.Şırnak üniversitesi olarak bu yıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için işletme bölümüne de öğrenci alacağız. Yeni bölümlerimizle birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz.Üniversitemiz bünyesinde 27 ön lisans, 17 lisans, 27 lisansüstü ve 2 doktora programı olmak üzere 73 bölüm ve program mevcuttur. Bu programlarda toplam 5 bin 843 öğrencimizin 2 bin 750'si önlisans, 2 bin 130'u lisans, 963'ü yüksek lisans ve doktora öğrencisidir.Üniversitemiz bünyesinde 14 profesör, 44 doçent, 120 doktor öğretim üyesi, 97 öğretim görevlisi ve 55 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 330 akademik, 359 idari personel bulunmaktadır. Her geçen gün daha da büyüyen, gelişen, ürettiği proje ve çalışmalarla ülkede adını duyuran üniversitemiz, tercih edilebilirliğini artırma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Açılan ön lisans, lisans, lisansüstü bölüm ve programlarla birlikte 4 farklı ülke ve 72 farklı ilden gelen öğrenciler üniversitemizi tercih etmiş bulunmaktadır.Üniversitemiz bünyesinde kurulan Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Anonim Şirketi şehrin ve bölgenin başta iş adamları olmak üzere yatırımcı ve araştırmacılarına proje yazımı ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Şırnak TTO faaliyetlerine örnek olarak 2024 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayı ile tüzel kişiliğe kavuşan Şırnak Silopi Seracılık Organize Tarım Bölgesi projesi ile ilimizde modern tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretime entegrasyonu, iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, bölgede yaş sebze ve meyveciliğin yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek kaliteli ürünlerin elde edilmesi amaçlanmış, imar planlama çalışmaları devam eden projenin tamamlanması durumunda yüzde 75'i kadın olmak üzere bin kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir. Böylece yaş sebze ve meyve imalatında iç pazar ihtiyacının karşılanması ile birlikte Irak'a Adana, Mersin ve Antalya'dan yapılan 266 milyon dolarlık ihracatın artması hedeflenmektedir.