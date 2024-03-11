Domates Hangi Besin Grubuna Girer? Domates Hangi Besin Grubunda Yer Alır?

Yeterli ve dengeli beslenme için vücudumuza dengeli ve düzenli olan farklı besin gruplarından vitamin ve mineraller alınmalıdır. Burada önemli olan besinler grubunda yeterli bilgiye sahip olmaktır. Bu bağlamda önemli olan besin grupları konusudur. Besin gruplarını iyi bildiğimiz ve öğrendiğimiz takdirde vücut için gerekli besinler daha sağlıklı alınır. Bu konu etrafından ele alınan domates hangi besin grubunda yer alır konusu domates hangi besin grubu içinde yer alır sorusu içinde cevap bulmaktadır.

Domates Hangi Besin Grubuna Girer?

Canlılar için beslenme, açlık duygusunu bastırmak ve karın doyurmak için ya da canının istediğini yemek değildir sadece. Gerçek ve doğru tanımı ile beslenme; canlıların sağlığını koruması ve geliştirmesi için yüksek bir yaşam kalitesine dair vücut için gerekli olan besin ögelerini yeterli miktarda dengeli ve sağlıklı almaktır. Bunun uygun zamanlarda ve bilinçli yapılması gerekmektedir. Yaşamında sürekli büyüyen bir insanın vücut dengesini sürekli koruması için düzenli ve dengeli beslenme kavramları ile iç içe yaşaması gerekmektedir. Burada önemli olan ve bilinmesi gereken durumda hangi besin gruplarının nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmesi gerektiğine dair bilgilerdir.

Sağlıklı beslenmenin en önemli koşullarından birisi besin grupları bilgisine sahip olmak ve buna göre beslenmektir. Yediğimiz içtiğimiz besinlerin besin gruplarını bildiğimiz takdirde buna göre bir beslenme planı yaparak daha sağlıklı beslenebilir. Bu besinler içinde sebzeler grubunda yer alan domates de insan vücudu için bazı vitamin ve mineralleri taşımaktadır. Bu içerdiği değerler açısından domatesin hangi besin grubuna girdiği sıkça merak edilen besin grubu konularındandır. Taze sebze ve meyveler grubunda yer alan domates içerdiği mineral ve vitamin değerleri açısından sağlıkta çok önemli roller üstlenmektedir.

Domates Hangi Besin Grubunda Yer Alır?

Domates, altı besin grubu içinde sebzeler grubu içinde yer almaktadır. Sebze grubundaki besinlerin içeriğinin önemli bir kısmı su oluşturmaktadır Bunun için günlük enerji, yağ ve protein gibi ihtiyaçları karşılamaya olan katkıları çok az iken bunun yanında mineraller ve vitaminler bakımından oldukça zengindirler. B gruptaki besinler folik asit grubundan olan; A, E, C ve B2 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa gibi diğer antioksidan özelliğe sahip olan bileşikleri içermektedir.

Sebzeler grubun önemli bir besin değeri olan domates de faydalı bir besin olarak tanımlanmaktadır. Sebzegillerin en çok tüketilen besinleri içinde yer alan ve ülkemizde çok fazla tüketilen domates içinde demir, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri ve A,B,C vitaminlerini bulunmaktadır.