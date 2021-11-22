Dönem kelimesi, Türkçede en çok kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu'na göre başı ve sonu belli olan zaman dilimini anlatmak için kullanılan dönem kelimesinin eş anlamlı kelimeleri de kişiler tarafından merak edilmektedir. Etimolojik açıdan net bir açıklaması yapılan bu kelimenin eski Türkçeden günümüze ulaştığı şeklinde yorumlar bulunmaktadır. Peki, Dönem eş anlamlısı nedir? Dönem kelimesinin eş anlamlısı ile cümle örnekleri nasıl hazırlanır. Merak edilen tüm detaylar yazımızda.

Dönem kelimesinin anlamı

Dönmek fiil kökünden türemiş, başı ve sonu belli olan zaman dilimini tanımlayan dönem kelimesi, Türkçede en sık kullanımına başvurulan kelimeler arasına yer alır. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime aynı zamanda, önemli bir özelliğe sahip olan zaman diliminin içerisinde birbirini takip eden olayların sürelerinin her biri olarak da tanımlanır. Özellikle tarihi olayları zamansal açıdan birbirinden ayırmak için dönem kelimesine başvurulur.

Dönem kelimesinin eş anlamlısı

Bireyler, günlük hayat içerisinde kendilerini ifade etmek isterken kelimelerin herkes tarafından bilinen ilk kullanımlarının yanı sıra eş anlamlı kelimelerini de kullanmak ister. Bu şekilde sözcük dağarcıklarını geliştirmek isteyen kişilerin eş anlamlısını merak ettiği kelimelerden biri de dönemdir. Dönem kelimesinin eş anlamlıları çağ, devir ve yaştır. Bu üç kelime dönem kelimesinin geçtiği cümlelerde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Yazılışları birbirinde apayrı olan bu sözcükler, dönem kelimesi yerine kullanıldığı takdirde aynı anlamı cümle içerisinde dinleyicilere ve okuyuculara sunacaktır.

Dönem kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Eski dönemin insanı olduğu için teknolojiye ayak uydurmakta zorlanıyordu.

Her dönemin bir tarzı vardı.

Yeni dönem gençleri her şey sorgulayan bir yapıya sahipti.

Orta çağ dönemi kilise etkisindeydi.

Rönesans dönemi bilim ve sanatın ön plana çıktığı bir dönemdi.

Dönem kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım