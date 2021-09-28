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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:50

Dost Eş Anlamlısı Nedir? Dost Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dost Eş Anlamlısı Nedir? Dost Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kimisinin çok fazla kimisinin çok az olsa da hepimizin çok sevdiği ve güvendiği dostları vardır. Kimisini yıllardır kimisini günlerdir tanıyor olsak da aradaki samimiyeti hissedebiliriz. Dost kelimesi de bizim için çok değerli bir kelimedir. Dost kelimesinin eş anlamlısı da çok kullanılan, gündelik bir kelimedir. Bazen bulmacalarda karşımıza çıkabilen dost kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Farsçadan geçen 'dost' kelimesinin en az kendisi kadar çok kullanılan 1 eş anlamlısı daha bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek kişisel gelişimimize bile fayda sağlayabildiği gibi konuşmamıza da farklılık katmaktadır. Peki, dost eş anlamlısı nedir?

DOST KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dost kelimesinin eş anlamlısı Öz Türkçe bir kelime olan 'arkadaş' kelimesidir.

Bu iki kelime aynı anlamları taşıdıkları için cümlelerde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Anlamdaş oldukları için anlatım bozukluğu yaşanmaz.

Dost kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "friend", "fellow" ve "pal" kelimeleridir.

DOST KELİMESİNİN ANLAMI

Dost kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımları şunlardır:

  • Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, iyi anlaşılan kimse
  • Erkeğin ya da kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kişi
  • Sahibine sevgi gösteren evcil hayvan
  • Bir şeye aşırı ilgi duyan ya da onu koruyan

DOST KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • En sevdiğim dostum Emirhan ile seneler önce tanışmıştık.
  • Bu zor günlerimde yanımda olan insanlar gerçek dostlarımdır.
  • Can dostum dediğim kişinin ihaneti beni hem kırmış hem kızdırmıştı.

DOSTUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • O arkadaşını hiç gözüm tutmadı!
  • Kızım Elif parkta arkadaşlarıyla oynarken ben de biraz kitap okudum.
  • Uzun süredir görüşmediğim arkadaşlarımla buluşacağım için çok heyecanlıyım.

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Dost Eş Anlamlısı Nedir? Dost Kelimesinin Eş Anlamlısı
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