Dost Eş Anlamlısı Nedir? Dost Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Farsçadan geçen 'dost' kelimesinin en az kendisi kadar çok kullanılan 1 eş anlamlısı daha bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek kişisel gelişimimize bile fayda sağlayabildiği gibi konuşmamıza da farklılık katmaktadır. Peki, dost eş anlamlısı nedir?

DOST KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dost kelimesinin eş anlamlısı Öz Türkçe bir kelime olan 'arkadaş' kelimesidir.

Bu iki kelime aynı anlamları taşıdıkları için cümlelerde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Anlamdaş oldukları için anlatım bozukluğu yaşanmaz.

Dost kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "friend", "fellow" ve "pal" kelimeleridir.

DOST KELİMESİNİN ANLAMI

Dost kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımları şunlardır:

Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, iyi anlaşılan kimse

Erkeğin ya da kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kişi

Sahibine sevgi gösteren evcil hayvan

Bir şeye aşırı ilgi duyan ya da onu koruyan

DOST KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

En sevdiğim dostum Emirhan ile seneler önce tanışmıştık.

Bu zor günlerimde yanımda olan insanlar gerçek dostlarımdır.

Can dostum dediğim kişinin ihaneti beni hem kırmış hem kızdırmıştı.

DOSTUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

O arkadaşını hiç gözüm tutmadı!