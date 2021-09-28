Dost Eş Anlamlısı Nedir? Dost Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Farsçadan geçen 'dost' kelimesinin en az kendisi kadar çok kullanılan 1 eş anlamlısı daha bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek kişisel gelişimimize bile fayda sağlayabildiği gibi konuşmamıza da farklılık katmaktadır. Peki, dost eş anlamlısı nedir?
DOST KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Dost kelimesinin eş anlamlısı Öz Türkçe bir kelime olan 'arkadaş' kelimesidir.
Bu iki kelime aynı anlamları taşıdıkları için cümlelerde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Anlamdaş oldukları için anlatım bozukluğu yaşanmaz.
Dost kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "friend", "fellow" ve "pal" kelimeleridir.
DOST KELİMESİNİN ANLAMI
Dost kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımları şunlardır:
DOST KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
DOSTUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM