Dr. Raif M. Kızıl’a “Mükemmel Eğitmen” ödülü

2023 yılında Jianghan Üniversitesi'nden aldığı özel davetle, öğrencilere eğitim vermek üzere Çin'e giden Dr. Raif M. Kızıl, burada verdiği eğitimlerle grafik tasarım ve tipografi alanındaki uzmanlığını Çinli öğrencilerle paylaştı. Grafik tasarım prensipleri ile etkili batı tipografisi üzerine eğitim veren Kızıl, öğrencilerini çevresel sorunlara dikkat çeken etkili projeler oluşturmaları için yönlendirdi.

Dr. Raif M. Kızıl'dan eğitim alan öğrenciler çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları 10 poster tasarımı ile Amerikan Kültür ve Sanat Değişim Derneği tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Çevre Koruma Sanat Yaratma Yarışması'na katıldı. Kızıl'ın öğrencilerinin imzasını taşıyan 10 poster tasarımının tamamı yarışmada büyük bir başarı yakalayarak farklı kategorilerde ilk üçe girme başarısı gösterdi. Eserlerden biri de jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Çevrenin korunması, sürdürülebilirlik ve insan ile çevrenin uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması konularını çeşitli perspektiflerden ele alarak yenilikçi fikirler ortaya çıkarmayı amaçlayan yarışmada elde edilen bu başarı YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Raif M. Kızıl'a da "Mükemmel Eğitmen" ödülü kazandırdı.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'de yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Jianghan Üniversitesi'nden davet alarak Çin'de eğitim programı düzenlediğini söyleyen Dr. Raif M. Kızıl, "Çin'de ülkemi ve üniversitemi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadım. Çinli öğrencilerimin Amerikan Kültür ve Sanat Değişim Derneği'nin yarışmasında elde ettiği başarılar da bunu perçinledi. Farklı toplumlar ve kültürlerle etkileşim içerisinde olmak öğretici olduğu kadar sanatsal üretimde ilham verici sonuçlar yaratıyor. Çin'de düzenlediğim eğitim programı bu yönüyle de çok verimli oldu" dedi.