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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:40 Son Güncelleme: 30.11.2022 16:49

Dünya diş hekimliği öğrencileri '69. Yarıyıl Kongresi’nde buluşacak

Dünya genelinde yaklaşık 70 ülkede 200 binden fazla diş hekimliği öğrencisini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 69. Yarıyıl Kongresi, 2023 yılının 19-24 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (NCADS) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dünya diş hekimliği öğrencilerini KKTC’de buluşturacak kongrenin Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (NCADS) ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararı, 30 ülkenin oy kullandığı seçim sonucunda alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dünya diş hekimliği öğrencileri ’69. Yarıyıl Kongresi’nde buluşacak

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği'nin kongre adaylık sürecini, Ürdün'de gerçekleşen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi'ne katılan YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarından NCADS Genel Sekreteri Diş Hekimi Serra Özdenak ve NCADS Dış İşler Sorumlusu Stajyer Diş Hekimi Bersun Elif Özer başlattı. KKTC, kongre için Tunus ve Hindistan'la yarıştı. Diş Hekimliği Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özay Önöral, "Böylesi büyük bir başarıya imza atan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği'ni candan kutluyorum" dedi.

69. Yarıyıl Kongresi'ne ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren YDÜ öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise "Bu önemli başarıya imza atan NCADS yönetimini gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonun ülkemize yakışır bir güzellikte yapılabilmesi için üniversite olarak, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.

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Dünya diş hekimliği öğrencileri '69. Yarıyıl Kongresi’nde buluşacak
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