Dünya diş hekimliği öğrencileri ’69. Yarıyıl Kongresi’nde buluşacak

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği'nin kongre adaylık sürecini, Ürdün'de gerçekleşen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi'ne katılan YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarından NCADS Genel Sekreteri Diş Hekimi Serra Özdenak ve NCADS Dış İşler Sorumlusu Stajyer Diş Hekimi Bersun Elif Özer başlattı. KKTC, kongre için Tunus ve Hindistan'la yarıştı. Diş Hekimliği Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özay Önöral, "Böylesi büyük bir başarıya imza atan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği'ni candan kutluyorum" dedi.

69. Yarıyıl Kongresi'ne ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren YDÜ öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise "Bu önemli başarıya imza atan NCADS yönetimini gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonun ülkemize yakışır bir güzellikte yapılabilmesi için üniversite olarak, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.