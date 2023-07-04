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Giriş Tarihi: 4.7.2023 09:00 Son Güncelleme: 4.7.2023 09:03

Dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200’e girdi

YDÜ, Times Higher Education’ın dünyadaki 50 yaş altı en iyi üniversiteleri sıraladığı “Genç Üniversite Sıralaması 2023”te, geçen yıla göre 100 basamak yükselerek 151-200 bandında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla Türkiye’de de ilk beşte yer aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200’e girdi

Bilimsel üretkenliği ve geliştirerek ürüne dönüştürdüğü projeleri ile dikkat çeken YDÜ, geçen yıl 251-300 bandında yer aldığı sıralamada, bu yıl 100 sıra yükselerek 151-200 bandında yer aldı. 2022'de akademisyenleri tarafından 1.700'e yakın bilimsel makale yayımlanan YDÜ, KKTC üniversiteleri tarafından yayımlanan makalelerin yarısını tek başına üretti. Aynı zamanda KKTC'nin yüzde 100 elektrikli otomobili GÜNSEL, yerli PCR ve Tanı Kitleri, koruyucu burun Spreyi Olirin, yapay zeka destekli akıllı ev ve şehir sistemleri gibi pek çok projeyi de ürüne dönüştüren YDÜ, araştırmacı üniversitelerin sıralandığı listedeki yükselişini sürdürüyor.

1988'de kurulan YDÜ'nün yükseköğretimin KKTC'nin can damarlarından birine dönüşmesine öncülük ederken diğer yandan imza attığı uluslararası iş birlikleri ve bilimsel çalışmalar ile ülkeyi dünyaya bağladığına vurgu yapan YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Üniversite olarak, 143 ülkeden öğrencilerimize dünya standartlarında yükseköğretim olanağı sunarken; araştıran, geliştiren ve üreten üniversite vizyonu ile yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların sonuçlarını dünya ile paylaşıyor ve ürüne dönüştürerek insanlığın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Günsel, "Bilimsel üretkinliğimiz, imzamızı taşıyan projelerimiz ve kültür sanat alanındaki etkinliğimiz ile sürdürülebilir bir şekilde dünyanın geleceğine katkı sunmaya ve bu gelecekte ülkemizin ve toplumumuzun sahip olduğu rolü güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200’e girdi
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