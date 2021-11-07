Dünya Haritası (Siyasi) - Ülke Sınırlarıyla Birlikte Renkli Dünya Ülkeler Haritası

Dünyada yer alan toprak parçaları hakkındaki genel bilgileri görebilmemizin en kolay yolu siyasi bir haritayı incelemektir. Kaliteli ve yüksek çözünürlüklü olarak hazırlanmış bir siyasi haritayı incelemek bize içinde yaşamakta olduğumuz toprak parçalarıyla ilgili bilgileri vermektedir. Dünyadaki kıtaları, şehirleri, ülkelerin başkentlerini bu yolla kolaylıkla görebiliriz. Bu yazımızda da Dünya siyasi haritası, dünya ülkeler haritası, dünya başkentler haritası, dünya kıtalar haritası ve bunlarla ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

Dünya Siyasi Haritası

Siyasi haritalar, kıtaları, yeryüzü parçalarını, ülke sınırlarını, şehirleri gösteren harita çeşitleridir. Dünya siyasi haritası ise dünyada yer alan kıtaları, denizleri, ülke sınırlarını, buzulları gösterir. Dünya siyasi haritası coğrafyaların bilgisini vermesi açısından oldukça önem arz eder. Bu haritayı incelemek hem içinde yaşadığımız dünyaya vakıf olmamızı sağlar hem de özellikle seyahat etmeden önce bize ülkelerin konumları hakkında bilgi verir.

Dünya siyasi haritasında denizler mavi renkle, buzullar beyaz renkle gösterilirken tüm ülkeler çeşitli renklerle belirtilir. Bu renklerin herhangi bir anlamı yoktur ve ülkelerin birbirinden ayırt edilmesi için bu yöntemle çizilmiştir. Her siyasi haritada renklendirme farklı şekillerde yapılabilir. Bu, haritayı çizen haritacıyla ilgilidir.

Dünya coğrafi haritası, diğer ismiyle dünya siyasi haritası eğitim alanında da sıkça kullanılmaktadır. Sınavlarda haritayla ilgili bilgiler sıklıkla karşımıza gelir. Dünyada yer alan kara parçaları, ülkeler, buzulların konumları gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak için siyasi haritaları incelemek oldukça önemlidir. Siyasi haritalar aynı zamanda ülkelerin alan ve uzunlukları hakkında bilgiler de verirler. Ülkelerin gerçek alanları ve uzunlukları haritadaki bilgiler aracılığıyla, çeşitli formüller kullanılarak hesaplanabilir.

Dünya Başkentler Haritası

Dünya siyasi haritası aynı zamanda ülkelerin başkentleri bilgilerini de içermektedir. Özellikle bu bilgiler uluslararası seyahatler için çok önemlidir. Seyahat edilecek bir ülkenin başkentinin neresi olduğu ve kendi ülkenizle mesafesinin ne kadar olduğu haritadan anlaşılabilir. Dünya siyasi haritası aracılığıyla dünyadaki su kaynaklarının bir kısmını da görebilirisiniz. Özellikle dünya üzerindeki okyanusların bilgisine ve konumlandıkları bölgeler, dünya siyasi haritası aracılığıyla görülebilir. Ülkemiz Türkiye'nin herhangi bir okyanusa kıyısı bulunmadığı fakat iç denizler olan Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'e kıyıları olduğu dünya siyasi haritası üzerinde görülebilmektedir.

Dünya siyasi haritasında 7 kıtada yer alan 206 ülke ve ülkelerin başkentleriyle, önemli iç denizler ve okyanuslar görülebilmektedir. Yine hangi ülkelerin hangi ülkeye sınırı var, ülkemize yakın ve uzakta konumlanmış olan ülkeler nerelerdir, dünyadaki buzullar hangi bölgelerde yer almaktadır, hangi ülkelerin okyanusa kıyısı vardır, hangi ülkeler iç denizlere sahiptir gibi soruların cevapları yüksek çözünürlüklü dünya siyasi haritası incelendiğinde görülebilir.

Dünya siyasi haritasında ülkelerin coğrafi konumları da görülmektedir. Dünyanın doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde yer alan ülkelerin hangileri olduğu da haritadan görülebilmektedir. Ülkemiz Türkiye, dünya üzerinde güneydoğu bölgesindeki toprak parçası üzerinde konumlanmış olarak görülmektedir.