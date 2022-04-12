Dünya üniversiteler sıralamasında büyük başarıya imza attı

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, koruyucu burun spreyi Olirin gibi pek çok projeyi başarıyla hayata geçiren YDÜ, yüksek akademik performansı ile de Times Higher Education, AD Scientific, URAP gibi yükseköğretim derecelendirme kurumlarının yayınladığı dünya üniversiteleri sıralamalarında üst sıralarda yer almayı başardı.

KKTC üniversitelerinin Web of Science ve Scopus tarafından taranan dergilerde, 2021'de yayımladığı 3 bin 19 bilimsel makalenin yüzde 50,5'ine tek başına YDÜ akademisyenleri imza attı. 2021'de bin 525 makale yayımlayan YDÜ, bu alanda, bin sınırını aşan tek üniversite oldu. Takip eden üniversite ise 703 makale ile yüzde 23,2'lik pay aldı.

YDÜ'nün yükseköğretim derecelendirme kurumlarından Times Higher Education'ın yayınladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında "mühendislik" ve "bilgisayar bilimleri" alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Bu başarının ardında, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma olanakları ile YDÜ'nün sahip olduğu yüksek bilim üretme kapasitesi yatıyor" dedi.