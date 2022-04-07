Dünya’da 552’nci, Avrupa’da 230’uncu sırada yerini aldı

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 13 bin üniversitenin değerlendirildiği listede bu yıl 15.175 üniversite akademik performanslarına göre sıralandı.

Dünya genelinde 216 ülkeden 15.175 üniversitenin ülke, bölge ve dünya genelinde değerlendirildiği "Top Universities Ranking 2022" listesinde aynı zamanda 846.753 bilim insanı da son beş yıllık akademik performansına göre sıralandı. YDÜ'de "Yüksek Enerji Fiziği" çalışmalarıyla ön plana çıkan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu ve fizikçi Prof. Dr. Kerem Cankoçak dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında yer aldı. YDÜ Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin de KKTC'nin en iyi akademisyeni olarak gösterildi. Listede yer alan KKTC'nin en iyi ilk 10 akademisyeninin 9'u bilimsel çalışmalarını YDÜ bünyesinde sürdürüyor.

YDÜ'nün bilim üretme gücü ve kapasitesi ile dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almasının, uzun soluklu bir vizyonun ve çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayan YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "AD Scientific Index'in dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerini sırladığı listede, dünyada 15.175 üniversite arasında 552'nci sırada yer aldık. Avrupa'da ise 3.126 üniversite arasından Avrupa'nın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alarak 230'uncu sırada yer aldık. Bu başarıda emeği geçen başta çok değerli hocalarımız olmak üzere, Yakın Doğu Ailesi'nin her bir ferdini tebrik ediyorum" dedi.