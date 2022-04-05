Dünya’da ilk kez telepatik iletişimin ilk adımları atılıyor

EEG sinyallerini kullanarak fikirleri okumak için telepatik iletişim adında bir yöntem var. Bu yöntem bilim-kurgu filmlerinde gösterilmiştir. Filmdeki telepatlar bireylerin yüzüne bakarak aklından geçenleri okuyorlar. Bu bilim-kurgu olan şeyi gerçek hayatta nasıl ayarlarız diye düşündük. Bunu bir sınıflandırma problemi haline getirdik. 20 öğrenciden 20 cümle toplayarak bunların EEG sinyallerini elde ettik. Bu projeyi öncelikle TÜBİTAK 1002'ye sunduk. Sunduktan sonra TÜBİTAK bu projeyi kabul etti. Projemiz 2021 Aralık ayında kabul edildi, projeye başladık. Malzemeleri temin ettikten sonra öğrencilerimizin desteği ile verileri toplamaya başladık. Şu anda sınıflandırma aşamasına geçtik, bunun için yerli ve milli bir yazılım ürettik. Ürettiğimiz yazılımla da başarılı sonuçlar elde ettik. Şu anda bölümümüzde eğitim öğretimine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizden de veri almayı düşünüyoruz. Ayrı ayrı veri setleri oluşturup telepatik iletişimin ilk adımlarını atmayı düşünüyoruz. Projemiz 5 kişiden oluşuyor. Öğrencilerimizin katkılarıyla veri toplama ve yerli ve milli yazılım geliştirme süreçlerini tamamlamak üzereyiz. Dünyada EEG sinyallerini kullanarak klavye uygulamaları var. EEG sinyallerini kullanarak kelime bulma, harf bulma, harf tahmini ve kelime tahmini gibi uygulamalar var. Bizim amacımız şu. Biz cümle kalıplarını tahmin etmeye çalışıyoruz yani daha büyük kalıpları tahmin etmeye çalışıyoruz. Biz biz bunu bilimsel platformlarda araştırdık. Herhangi bir veri seti ya da çalışma yok. Dünyada ilk kez EEG'den cümle tanıyan bir yazılım geliştirmeyi planlıyoruz.