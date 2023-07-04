Dünyanın Çekirdeği Kaç Derece Sıcaklıkta? Dünyanın Çekirdeği Soğursa ve İç Isısını Kaybederse Ne Olur?

"Dünya'nın çekirdeği kaç derece, ne kadar sıcak?" sorusuna yanıt sunulurken bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar ile gezegenin farklı katmanlarına değinilmesi gerekir. Böylelikle gezegenin iç ısısı hakkında bilgi aktarılarak "Dünya'nın çekirdeği soğursa ne olur?" diyenlere de cevap verilebilir. Yine "Dünya iç ısısını kaybederse ne olur?" sorusuna yanıt olan hususları araştıran kişiler için bu durumda ortaya çıkabilecek olan tehlikelerden bahsedilmelidir.

Dünya'nın Çekirdeği Kaç Derece?

Yerkürenin birkaç katmandan oluştuğu bilinirken bunların en dışında yerkabuğu vardır. Dünya'nın yerkabuğunun altında kalan katmanı manto iken bu kısmın da dış ve iç küreyi çevrelediği bilinir. En iç kısımda kalan çekirdeğin dış kısmı sıvı haldeyken, iç kısmı ise katı formdadır. Bu bağlamda yeryüzündeki ortalama sıcaklığın 15 derece olduğu bilinirken, Dünya'nın iç katmanlarına doğru gidildikçe bu sıcaklığın arttığı söylenebilir. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre "Dünya'nın çekirdeği ne kadar sıcak?" sorusuna yanıt verilmesi de mümkündür. Araştırmacılar tarafından sunulan bilgilere göre Dünya'nın iç çekirdeğinin ısısı yaklaşık olarak 5700 K yani 6000 °C olarak belirtilebilir. Bu da Dünya'nın iç çekirdeğinin ısısının Güneş'ten yaklaşık olarak 500 derece düşük olduğunu gösterir.

Dünya'nın Çekirdeği Soğursa Ne Olur?

Dünya'nın çekirdeğinin son derece yüksek bir sıcaklığa sahip olduğu ve bu iç ısının dış katmanlara doğru azaldığı bilinir. Bu bağlamda pek çok kişinin "Dünya iç ısısını kaybederse ne olur?" sorusuna yanıt olan durumları araştırdığı görülür. Bilindiği üzere Dünya'nın çekirdeğinin neredeyse Güneş kadar sıcak olması bu gezegende yaşam süren canlılar için oldukça önemlidir. Çünkü iç çekirdeğin soğuması durumunda gezegenin de soğuyacağı ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı söylenebilir. Bununla birlikte Dünya'nın çekirdeğinin soğumasına bağlı olarak gezegenin karanlık olması olasıdır. Nitekim enerji santrallerinin yerkabuğundan radyan ısıyı çektiği bilinir. Bu da suyun ısıtılmasını ve elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan buharın oluşturulmasını sağlar.

Dünya'nın iç ısısını kaybetmesi durumunda bu gezegeni çevreleyen manyetik kalkanın da ortadan kalkacağı söylenir. Bu manyetik kalkanın ortadan kalkması ise radyoaktif dalgaların Dünya'ya ulaşmasına ve gezegenin ısısının aniden artmasına yol açabilir. Dolayısıyla radyoaktif dalgaların Dünya'ya hücum etmesine bağlı olarak canlıların yaşamı tehlikeye girebilir. Yine Dünya'nın dışındaki manyetik kalkanın yok olması durumunda gezegenin Güneş rüzgarları gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceği de belirtilir.