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Giriş Tarihi: 31.5.2024 15:53 Son Güncelleme: 31.5.2024 15:53

Düşman Eş Anlamlısı Nedir? Düşman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede yer alan birçok sözcüğün aynı anlamı taşıyan ancak yazılışı farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı sözcükleri öğrenmek hem kelime dağarcığını hem de dil bilgisini geliştirmeye yardımcı olacaktır. Eş anmalı kelimeler konusunda düşman eş anlamlısı nedir sorusu gündeme gelince, düşman kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı konuları dikkat çekmektedir.

Düşman Eş Anlamlısı Nedir? Düşman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kelimeleri uygun yerlerde kullanmak ve iletişimi zengin tutmak için eş anlamlı sözcükleri doğru bilmek gerekir. Eş anlamlı sözcükler cümleleri daha keskin ve özgün kullanmamıza yardımcı olurlar. Bu hususta düşmen kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı konularını kavramak için, düşman eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını bilmek gereklidir.

Düşman Eş Anlamlısı Nedir?

Düşman, TDK sözlüğünde 'karşılıklı ya da tek taraflı kötü duygular besleyen, zarar vermek isteyen, aralarında fiziksel çatışmaya varacak kadar büyük anlaşmazlık olan kimse/kimseler' anlamları taşıyan bir sözcüktür. Düşman kelimesinin eş anlamlısı ise 'hasım' sözcüğüdür. Hasım kelimesi kökeni olan Arapçada 'düşman, muhalif' anlamlarına gelir. Düşman ve hasım kelimeleri birbirlerinin eş anlamlısıdır.

Düşman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Diğer eş anlamlı sözcüklerde olduğu gibi, düşman kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün akılda daha kalıcı olması için cümle içinde kullanmak en kolay yollardan biridir. Düşman eş anlamlısı hasım sözcüğünün cümle içinde kullanım örnekleri;

  • Birbirlerine hasım olan iki köyü barıştırmak için kaymakamlık aracı oldu.

  • Zamanında birbirine sevdalı gençler ihanet yüzünden hasım oldular.

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Düşman Eş Anlamlısı Nedir? Düşman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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