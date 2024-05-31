Düşman Eş Anlamlısı Nedir? Düşman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kelimeleri uygun yerlerde kullanmak ve iletişimi zengin tutmak için eş anlamlı sözcükleri doğru bilmek gerekir. Eş anlamlı sözcükler cümleleri daha keskin ve özgün kullanmamıza yardımcı olurlar. Bu hususta düşmen kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı konularını kavramak için, düşman eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını bilmek gereklidir.

Düşman Eş Anlamlısı Nedir?

Düşman, TDK sözlüğünde 'karşılıklı ya da tek taraflı kötü duygular besleyen, zarar vermek isteyen, aralarında fiziksel çatışmaya varacak kadar büyük anlaşmazlık olan kimse/kimseler' anlamları taşıyan bir sözcüktür. Düşman kelimesinin eş anlamlısı ise 'hasım' sözcüğüdür. Hasım kelimesi kökeni olan Arapçada 'düşman, muhalif' anlamlarına gelir. Düşman ve hasım kelimeleri birbirlerinin eş anlamlısıdır.

Düşman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Diğer eş anlamlı sözcüklerde olduğu gibi, düşman kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün akılda daha kalıcı olması için cümle içinde kullanmak en kolay yollardan biridir. Düşman eş anlamlısı hasım sözcüğünün cümle içinde kullanım örnekleri;