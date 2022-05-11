Düşyeri Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatı TİNK Kolejleri Anaokulu ve İlkokulu’nda

Eğitimi çocukların özelinde kişiselleştiren, kişisel gelişimi, yenilikçi teknolojilerle merkeze gelişim koyan Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nin Anaokulu ve İlkokul kademelerinde 2022-2023 eğitim öğretim döneminden itibaren Düşyeri'nin geliştirdiği "Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatı" uygulanmaya başlayacak. Çocukların kendilik gelişimi, hazır bulunuşlukları, potansiyel alanları gibi pek çok farklı gelişim alanına odaklanan "Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatı" Anaokulu'nda dil gelişimine, İlkokulda ise kendilik gelişimine öncelik veriyor.

Kayıt için velilerin sınavı geçmesi gerekiyor

TİNK Kollejleri Anaokulu ve İlkokul kademelerinde uygulanacak Düşyeri Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatı sınıflarına kayıt başvurusu yapmak için öncelikle veliler Düşyeri tarafuından tasarlanmış özel bir değerlendirmeye alınıyor. Düşyeri veli değerlendirmeleri sonucunda, anne babanın eğitim beklentileri ile Düşyeri Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatı amaçlarının belli oranda paralellik göstermesi bekleniyor. Aksi takdirde kayıt kabul edilmiyor. Eğer anne baba kayıt sürecine devam etmek isterse, "Düşyeri Anne Baba Beklenti Eğitimi"ne katılması ve bu eğitimi başarı ile tamamlamaları gerekiyor.

Türkiye'nin teknoloji ve insan odağında eğitim veren ilk eğitim kurumu olan TİNK Kolejleri'nin kurucusu Zeynep Dereli, Düşyeri'nin üzerinde çalıştığı Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatı'nı uzun zamandır takip edip incelediklerini ve müfredatın TİNK Kolejleri kuruluş felsefesi ile bir çok ortak bakış açısına sahip olduğunu fark ettiklerini söyledi. Dereli ayrıca; "Ayşe Şule ve ekibinin disiplinlerarası yaklaşımı ile eğitimde fark yaratan sonuclara ulaştıklarını düşünüyoruz. Düşyeri Üstün Potansiyel Geliştirme müfredatını anaokulu ve ilkokul kademelerimizde uygulamaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Düşyeri Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatı'nın öğretmen, ebeveyn ve çocuk odağında eğitimde yaratacakları devrimin ilk adımı olduğunu söyleyen Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç; "Biz çocukların farklılıklarına ve kendilik gelişimine odaklanan bir yaklaşımla eğitimi yeni bir seviyeye taşıyoruz. Gelişen teknolojiler, yeni yüzyıl toplumu ve bu yeni toplum düzeninde çocuğun varoluşunu bulmasını ve kendi potansiyelinin en üstüne çıkabilmesini sağlayan müfredatımız, düş kurmayı bilen ve kurduğu düşleri geçekleştirebilen çocukları amaçlıyor. Aynı amaçla anaokulundan liseye kadar eğitim veren TİNK Kolejleri ile müfredatımızı uygulamaya koymak hepimiz için çok heyecan verici." dedi.

Ebeveyn ve öğretmen için de Üstün Potansiyel

Sadece çocukların eğitimini değil, anne, baba ve öğretmen eğitimini de içeren ve onların da kendi rollerinin en üstün potansiyeline taşımayı hedefleyen "Düşyeri Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatı'ndan çocukların diploma alabilmeleri için çocukların değil, öğretmenlerin ve anne-babaların sınav sonuçları puanlandırılıyor. Çocukların ise düzenli olarak gelişim raporları hazırlanıyor.

TİNK Kolejleri'nde, Düşyeri Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatı'na Anaokulu ve İlkokul kademelerinde kayıt başvuruları tarihinde TİNK Kolejleri Çekmeköy Yerleşkesinde ve www.dusyeriokul.com adresinde başlayacak.

Düşyeri hakkında:

2008 yılında kitle iletişim araçları yolu ile anaokuluna gidemeyen çocuklara anaokulu eğitimi verebilme amacı ile Pepee adlı çizgi filmi, "104 bölüm Pepee izleyen bir çocuğun kazanımları" nı dizayn ederek oluşturan Düşyeri 2018 yılı itibarı ile eğitim, teknoloji, psikoloji ve felsefe disiplinlerinin bir arada olduğu eğitim sistemleri geliştirmeye başladı. Ayşe Şule Bilgiç liderliğinde Düşyeri Üstün Potansiyel Geliştirme Müfredatını yaratan Düşyeri, yakın zamanda hem tüm Türkiye'de hem de yurt dışındaki okullarda Anaokulu ve Ortaokul kademelerinde bu müfredatı uygulamaya koymayı hedefliyor. Düşyeri eğitim için geliştirdiği teknoloji entegrasyonu ile tüm çocukların dijital ekranlar karşısında %100 güvende olacakları ve dijitalde geçirdikleri süreyi gelişimlerine destek olacak şekle sokan "Çocuk Modu" yazılımının da sahibi. Ortakları arasında Ali Sabancı, Ali Koç, Begüm Doğan, Nevzat Aydın, Halit Ergenç, Bergüzar Korel gibi önemli isimler yer alıyor.

Tink hakkında:

Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), bir okuldan öte yepyeni bir bakış açısına sahip, inovatif, hayat boyu öğrenmeye, gelişmeye, çocukları ve velilerini geleceğe hazırlayan bir platformdur. Tink'te öğrencilerin hayatları boyunca faydalanabilecekleri analitik ve sosyal yetkinlikleri, yaşadıkları toplum için anlamlı hale getirebilmelerini sağlayacak bir eğitim ortamı bulunmaktadır. Tink'te 21'inci yüzyılın yetkinliklerine sahip, teknolojiyi tüketen değil, üretmeyi bilen, girişimci, hızlı adapte olabilen, nitelikli, hayal eden ve hayalini gerçek dünyaya indirgeyebilen, sorumlu, empati kurabilen, pozitif düşünen, takım çalışmasına yatkın nesiller yetiştirilmektedir.

Tink'in ilk kampüsü Sancaktepe'dedir.