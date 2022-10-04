Düzmece Mustafa İsyanı Nedenleri - Düzmece Mustafa İsyanı Ne Zaman Çıktı, Kim Bastırdı, Sonuçları Neler?

Düzmece Mustafa İsyanı, Osmanlı Devleti'ni karıştırmayı amaçlayan Bizans'ın da desteğiyle gerçekleşmiştir. Bu isyan, Osmanlı tarihi içerisindeki önemli isyanlardan sayılıyor. Buna bağlı olarak da, düzmece mustafa isyanı kim bastırdı sorusu oldukça merak ediliyor. Dilerseniz, düzmece mustafa isyanı kimin döneminde oldu, birlikte inceleyelim...

Düzmece Mustafa İsyanı Nedenleri

Timur, Osmanlı ile giriştiği Ankara Savaşı'nın ardından, Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Mustafa'yı (Düzmece Mustafa) esir alarak Semerkant'a götürmüştür. Mustafa Çelebi, Timur'un ölümünün ardından ise Anadolu'ya dönüş yapmıştır. Mustafa Çelebi, Osmanlı tahtında hak iddia ederek, Eflak Beyliği ve Bizans İmparatorluğu'nun destekleriyle, Selanik bölgesinde ayaklanma başlatmıştır. Tahtta bulunan Mehmed Çelebi, Bizans İmparatorluğu'na saklanan Mustafa Çelebi'yi para karşılığı ile hapsettirerek, oluşabilecek bir tehlikeyi engellemiş oldu. Mehmet Çelebi'nin vefatından sonra ise tahta Sultan II. Murad çıkmıştır. Düzmece Mustafa isyanı nedenleri ise bu gelişmelere bağlı olarak ilerlemiştir. Bu nedenlerin arasında;

Sultan II. Murad'ın tahta çıkmasından faydalanmayı amaçlayan Bizans niyeti.

Bizanslıların, Mehmed Çelebi döneminde para karşılığıyla hapis ettikleri Mustafa Çelebi'yi bırakıp ayaklanması için desteklemesi.

Diğer devletlerin, Osmanlı içerisinde taht kavgası ve iç karışıklık yaratma gayesi.

Mustafa Çelebi'nin taht hakkında bulunması ve II. Murad'ın ölmesini istemesi.

Dönemin Osmanlı otoritesiyle kavgalı olan bazı askerlerin ve komutanların ve Anadolu Beyliklerinin, Mustafa Çelebi'yi desteklemeleri.

Düzmece Mustafa İsyanı Ne Zaman Çıktı, Kim Bastırdı, Sonuçları Neler?

Şehzade Mustafa Çelebi, tüm bu nedensel gelişmelerin ardından, 1421 senesinde destekçilerini toplayarak isyan eder. Mustafa'nın üzerine birlikler gönderen Sultan İkinci Murad, Rumeli taraflarında bu savaşı kaybeder. Bunun ardından Edirne'yi ele geçirip hükümdarlığını ilan eden Mustafa Çelebi, sonra Ulubat yakınlarında karşı karşıya geldiği Sultan II. Murad'ın ordusuna yenilerek kaçmayı hedefledi. Sultan II. Murad tarafından bastırılan bu isyanın ardından bazı sonuçlar da doğmuştur. Bu sonuçlar; Düzmece Mustafa'nın Edirne'de yakalanarak idam edilmesi, yine 1421 senesinde Sultan II. Murad tarafından ''Azeb'' adı ile yeni askeri sınıf kurularak, Düzmece Mustafa isyanının en büyük destekçisi olan Bizans'ın üzerine yürünerek, İstanbul'un kuşatılması olarak açıklanabilir.