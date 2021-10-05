DYK’larda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerini de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına aldı. Kurslar 16 Ekim'de açılacak. Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak" dedi.
ÖĞRENME KAYIPLARI ÖLÇÜLECEK
Özer DYK'lerde, ayrıca öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerini ve uygulanacak destekleri, bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerine dikkat çekti. Özer "Tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ve DYK'ler ile öğrencilerimizin her türlü destek talebinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.