EAIE 2022 Konferans ve Fuarı İspanya’da gerçekleşti

Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) tarafından her yıl Avrupa'nın farklı bir kentinde düzenlenen, dünyanın en büyük ikinci uluslararası yükseköğretim zirvesi EAIE Konferans ve Fuarı'nın 32'ncisi, 13-16 Eylül 2022 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde yaklaşık 100 ülkeden 6 bin 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dört gün süren konferans ve eğitim programına Çukurova Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yetkilileri katıldı. EIAE 2022 kapsamında kampüs turları, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, oturumlar ve özel etkinliklerin yanı sıra fuaye alanında 3 gün boyunca kurumsal tanıtımlar ve ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleşti.





Özellikle Almanya, İtalya, Portekiz, Macaristan ve İspanya'da bulunan Erasmus programı ortaklarıyla ikili anlaşmaları geliştirme ve ileriye yönelik ortak hareketlilik faaliyetlerini planlama konusunda görüşmeler yapıldı. Romanya'da bulunan George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology isimli üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Angela Borda, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ile yaptığı görüşmede Çukurova Üniversitesi İle şu ana kadar yapılan öğrenci ve personel hareketliliği yararlanıcılarının memnuniyetlerinden dolayı ikili anlaşmada yer alan öğrenci kontenjan sayılarını arttırmayı ve çok yakın zamanda üst düzeyde Üniversiteyi ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Program esnasında Çukurova Üniversitesi Standını ziyaret eden Ukraynalı ortak kurum V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Tuncel tarafından ikili protokole imza atılıp proje kapsamında yapılan faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca Malezya Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Nor Haniza Sarmin ile de yeni başlayacak olan Erasmus hareketlilik projesi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Çukurova Üniversitesi standını ziyaret eden Portland State Üniversitesi yetkilileriyle de halen devam etmekte olan çift diploma programı anlaşmasının uzatılması konusunda mutabakata varıldı.