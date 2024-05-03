EBYÜ öğrencileri Gazze için yürüdüler

EBYÜ kampüsü sosyal tesisleri önünde toplanan yüzlerce öğrenci ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile tekbir getirerek yürüyüş öncesinde slogan attılar.

Dua ve yürüyüş adı altında düzenlenen yürüyüş etkinliğinde Güvenlik birimlerinin aldıkları tedbirler eşliğinde belirlenen alanda toplandılar. İlahiyat fakültesi öğrencisinin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler adına Furkan Çoban açıklama yaptı. Çoban burada yaptığı konuşmasında; Bir asırdır Filistin'i işgal etmeye çalışan Siyonist terör şebekesi. Yaklaşık 210 gündür Gazze halkına zalimce saldırmaya devam ediyor. Filistin'de göğe yükselen bebeklerin ve çocukların feryadı, katledilen binlerce masum çocuğun mazlumiyeti; arşı alayı titretti ve arştan arza, yeryüzü şeytanlarının ve zalimlerin fermanı olarak indi. Ve dünyanın dört bir tarafında yeryüzünün vicdan ehli insanları, bataklığa düşmüş insanlığın onurunu ayağa kaldırmak adına bir devrim ateşini tutuşturdular. Bu devrim ateşi elden ele tüm ülkelerin ve milletlerin ufkunu aydınlatmaktadır. Filistin davasına destek amaçlı yapılan bu eylemler siyonizmin temsil ettiği küresel şeytani düzene karşı haklı bir isyandır.

Başta Amerika ve Fransa olmak üzere, Batı dünyasının birçok yerinde en saygın kabul edilen üniversitelerde gönüldaşlarımız ayağa kalkarak isyan ateşine destek vermiş ve küresel intifadanın bir parçası olmayı tercih etmiştir. Birçok akademisyen ve öğrenci, bu davaya destek olmuştur. İntifada ateşi, sinelerinde yürek taşıyan herkesi etkisi altına almıştır. Tüm tedbir ve baskılara rağmen, onurlu gençlerin ve akademisyenlerin isyanları engellenememektedir. Binlerce öğrenci ve akademisyenin tutuklanması, sonucu değiştirmemiştir. Buradan Zulme sessiz kalmayan bu onurlu akademisyenleri ve öğrencilerini selamlıyoruz. Bu insanlık devrimine siz de iştirak edin. Gönülleriniz bu dava için atsın, Diliniz bu davayı konuşsun ve kalemleriniz bu davayı yazsın. İnsanlığın ikiye ayrıldığı bir zamanda aziz ve özgür insanların saflarında yer alın ve küresel intifadanın şerefini bir madalya olarak taşıyın. Bu şeref sizden sonraki nesillere de aktarılsın. Küresel intifadaya ve bu intifadayı kuşanan özgür ruhlu cesur yüreklere selam olsun. Ve buradan tekrar hatırlatıyoruz: Ehli Vicdan, Ehli iman olan ve kalbinde zerrece İnsanlık taşıyan herkese diyoruz ki küresel Boykot mallarını almayın-aldırmayın. Unutmayın ki alınan her boykot malı bir bomba, bir tank veya bir füzedir. Ümmetin ve insanlığın izzet örtüsüne dokunan siyonist eller varsa, onlara karşı çıkan yiğitler, Sütçü İmamlarda vardır elbet. Nihayetinde Şanlıurfa'dan bir yiğit çıktı adı Hasan saklanan idi. İmanı gayreti cesareti kabul etmedi bu zilleti ve canını Rabbi Rahmana teslim etti. Rabbimizden niyazımız şehidimizin attığı bu adımın zulmün tahtını sarsması ve İslam dünyasının bu zelilce seyirciliğine son vermesidir.

Gazze'yi unutmama ve unutturmama adına elimizden ne geliyorsa yapacağız, insanlık ve Müslümanlığın bağrına hançer saplanmış iken buna seyirci ve ilgisiz kalmak elbette mümkün değildir.

Son olarak buradan tüm dünyaya haykırıyoruz: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri olarak, Kudüs ve Mescidi Aksanın kurtuluşu için yapılacak olan her türlü meşru eylemin "Yanındayız, Tarafıyız Ve Destekçisiyiz" Selam ve dua ile"

Yapılan konuşmanın ardından yürüyüş etkinliğine katılan yüzlerce öğrenci, Salavatlar ve atılan sloganlar eşliğinde Üniversite camisine kadar yürüdüler.

Dua ve yürüyüşe katılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Gazzeli Sohaib Zourob, İşgalci İsrail'in katliam yaptığını savaşın biran önce bitirilmesini istediğini belirterek her zaman bizlerin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür ederim" dedi.