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Giriş Tarihi: 23.2.2024 10:39 Son Güncelleme: 23.2.2024 10:53

EBYÜ öğrencisi Özel sporcu Yavuz, kayak dünya şampiyonasına katılacak

Polonya’da düzenlenecek olan “Özel Sporcular Kayak Dünya Şampiyonası’na” katılacak olan Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ayşe Kader Yavuz Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i ziyaret etti.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
EBYÜ öğrencisi Özel sporcu Yavuz, kayak dünya şampiyonasına katılacak

1-8 Mart tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek olan müsabakada Türkiye'yi ve EBYÜ temsil edecek üniversite öğrencisi Yavuz'a Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e ziyareti esnasında, Üniversite Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Papatya Karakurt ve Dr. Öğretim Üyesi Cemalettin Budak eşlik etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, müsabakaya katılacak olan Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ayşe Kader Yavuz'a, "Özel Sporcular Kayak Dünya Şampiyonasında başarılar dilerken Özel sporcu Yavuz, Türkiye'yi, Erzincan'ı ve Üniversiteyi en iyi şekilde temsil etme sözü verdi.

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EBYÜ öğrencisi Özel sporcu Yavuz, kayak dünya şampiyonasına katılacak
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