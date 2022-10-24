Edirne Antlaşması Maddeleri- Edirne Segedin Antlaşması Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Tarihi ve Tarafları

Edirne Antlaşması maddeleri içerisinde Osmanlı Devleti'nin geleceğini etkileyen birçok madde yer alır. Bu bakımdan Edirne Antlaşması sonuçları tarihsel açıdan önemli bir yere sahiptir. Tarih meraklılarının ilgisini çeken Edirne Segedin Antlaşması önemi yalnızca Osmanlı açısından değil aynı zamanda başka devletler açısından da büyüktür. Edirne Segedin Antlaşması nedenleri, sonuçları, önemi, tarihi ve tarafları hakkında merak edilenleri paylaştık.

Edirne Antlaşması Maddeleri

Edirne Antlaşması bir barış antlaşması olarak tarihi kaynaklara geçer. Bu antlaşma 1444 tarihinde imzalanmıştır. Antlaşmanın tarafları ise Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan'dır. Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan arasında imzalanan bu antlaşma bir yıl geçerli kalmıştır. Antlaşmanın maddeleri arasında ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Bulgaristan'da yer alan Osmanlı ordusu egemenliği her tarafından tanınmak zorundadır.

Ülkede Sırp despotluğunun yeniden kurulması sağlanacak ve Osmanlıya karşı vergi ödenecektir.

Eflak Macaristan egemenliği altında olmak zorundadır.

Tuna Nehri iki devlet arasında önemli bir sınır kabul edilecektir.

Antlaşmanın geçerliliği 10 yıldır.

Bu maddeler doğrultusunda antlaşma iki ülke arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmanın tarihsel açıdan özellikle Osmanlı Devleti açısından büyük bir önemi vardır.

Edirne Segedin Antlaşması Önemi Nedir?

Edirne Segedin Antlaşmasının önemine bakıldığında bu antlaşmanın Osmanlı Devleti'nin tarihte imzaladığı ilk barış antlaşması olduğu görülebilir. Bu antlaşmanın imzalanmasının önemli nedenleri vardır. Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu bir tehdit şeklinde görmesi en önemli nedenlerden biridir. Aynı zamanda haçlı ordusunun da Anadolu'da ilerlemek istemesi de önemli nedenleri arasında yer alır. Osmanlının Balkanlar'a kadar yayılmak istemesi yine antlaşmaya ortam hazırlayan durumlardan biridir.

Edirne Segedin Antlaşması Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Tarihi ve Tarafları

Edirne Segedin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Osmanlının tarihte imzaladığı ilk barış antlaşması olması bu antlaşmanın oldukça önemli olmasını sağlamıştır. Edirne Segedin Antlaşması'nın sonuçları arasında ise şunları saymak mümkün olabilir:

Tuna Nehri Osmanlı ve Macaristan arasında bir sınır kabul edildi.

Haçlı ordusu Avrupa'da giderek daha da güçlendi.

Osmanlı Devleti bu antlaşma neticesinde Balkanlarda zaman kazanabilme imkanı buldu. Macaristan arasında bir tampon bölge oluşturulma şansı bulundur.

Edirne Segedin Antlaşması Osmanlı Padişahı II. Murat zamanında imzalanmıştır. Antlaşma metinleri ise hem Osmanlı Türkçesi hem de Macarca olarak hazırlanmıştır. İlk imzalanan antlaşma Macaristan tarafından kabul görse de Bizans ve Papa uygun görmemiştir. Daha sonra 12 Temmuz tarihinde Segedin isimli başka bir antlaşma imzalanmıştır.