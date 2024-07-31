Edirne Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

94 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuş Edirne şehrinin merkezinde yer alan Edirne Müzesi, zengin koleksiyonu ile ziyaretçilerini etkileyen bir mekandır. Müzede Edirne ve çevresinde yapılan kazılardan elde edilen buluntuları sergilenmesinin yanında etnografya bölümünde de Balkan kültürünü yansıtan günlük eşyalara yer verilmiştir. Peki Edirne Müzesi nerede ve nasıl gidilir? İşte Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi giriş ücreti ve yol tarifi.

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin Tarihi

Atatürk'ün isteği üzerine Edirne'de 1925 yılında Selimiye Camii'ye ait medrese binasında açılan ilk müzeden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun 94 yıllık başkentine yaraşır şekilde ikinci bir müze daha açılmasına karar verildi. Birçok medeniyetten ve özellikle Osmanlı devletinden kalma eserlerin sergileneceği bu ikinci müze Selimiye Camii'nin avlusunda 1936 yılında açıldı.

Bu ikinci müze etnografya müzesi adıyla anıldı. Edirne ve çevresinde gerçekleştirilen kazılarda zamanla sergilenecek eserlerin sayısında artış olunca yeni bir müzeye gereksinim duyuldu. Bu nedenle 1969 yılında yapımına başlanmış olan Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 1971 yılında hizmete açılmıştır. Müzenin geniş koleksiyonunda Edirne ve çevresinde yapılan kazılardan elde edilen eserler ve bölgenin kültürünü yansıtan eşyalar yer almaktadır.

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin Özellikleri

Geniş bir koleksiyona sahip olan Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi iki bölüm ve bahçe alanından oluşur. Müzenin arkeoloji bölümünde prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede eserler sunulmaktadır. Etnografya bölümünde ise Edirne ve Trakya bölgesine ait geleneksel giysiler, el sanatları ve günlük yaşam objeleri sergilenmektedir.

Müzenin bahçesinde Enez ilçesinden gelen tapınağa ait olan Aiol sütun başlıkları ve Osmanlı Dönemine ait balıklı havuzlar ve kuşluklar sergilenmektedir. Etnografya bölümünde Balkanlara özgü yöresel giysiler, hat sanatı örnekleri, halı ve kilimler ile Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne gezisi sırasında kullandığı özel eşyaları bulunur.

Arkeoloji bölümünde ise fosiller ile Edirne ve yakın çevresinde bulunan hayvan kemikleri vardır. Mermer heykeller, takılar, madeni paralar, toprak ve cam eserler, mezar stelleri ile özellikle Enez'de yapılan kazılardan elde edilen kalıntılar müzede sergilenen diğer eserlerdir. Müze, modern sergileme teknikleri ve interaktif bölümleri ile ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunmaktadır.

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Nerede?

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Edirne şehir merkezinde yer alır. Müze tam oalrak Selimiye Cami'nin doğu kapısından 50 metre uzaklıkta ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait mezar taşlarının sergilendiği alanın yanında bulunmaktadır.

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Edirne Müzesi'ne gitmek için şehir içi toplu taşıma araçları tercih edilebilir. Edirne otogarından müzeye ulaşmak için minibüs ve otobüs seferleri bulunmaktadır. Ayrıca şehir merkezinden müzeye taksi ile kısa bir yolculuk ile ulaşım sağlanabilir. Kendi aracı ile gelmek isteyen ziyaretçiler için müze çevresinde otopark alanları da mevcuttur.

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Girişi Ücretli Mi?

Ülkemizdeki tüm müzeler gibi Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin de girişi ücrete tabidir. Öğrenci ve öğretmenlerin indirimli olarak ziyaret edebileceği müze de müze kart da geçerli olduğundan müze kart sahipleri burayı ücretsiz şekilde gezebilirler.