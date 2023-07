Ege’de turizm, Marmara’da mühendislik okunur

Üniversite okumak, yalnızca derslere girip çıkmak ve akademisyenlerden derslerden bilgi almak demek değil. Bu cümleyi söyleyince her ne kadar öğrencilerin aklına ilk olarak "Sosyalleşmek" gelse de, asıl önemli olan iş hayatına üniversitedeyken adım atabilmek. Aksi halde gençler sadece teorik bilgilerle dolu bir diploma almış ancak uygulamayı bilmeyen mezun olarak hayata atılıyor gençler. Üniversite-sanayi işbirliği yıllardır hem eğitim dünyasının hem iş dünyasının dilinden düşmeyen bir kavram. Her yıl onlarca protokol, işbirliği anlaşması, iyi niyetli adımlar kâğıt üstünde kalabiliyor ve sonuçlar hüsran olabiliyor. Peki üniversite hayatında iş hayatı ile temas etmek için, okuduğunuz üniversitenin konumu ve imkânları ne kadar önemli? Bu konuyu Eğitim ve Kariyer Danışmanı Nur Erdem Özeren ile SABAH Tercih Eki için çalıştık. Özeren ''Vakıf üniversitelerinin bazıları bu konuda özel çaba sarf ederken, devlet üniversitesi okuyacak öğrencilerin kendi çabaları önem kazanıyor. Çabalarınızın karşılık bulması için de okuduğunuz şehrin hangi alanlarda yatırım yaptığını, hangi sektörlerin o şehirde geliştiğini iyi araştırın. Önemli olan fırsatları değerlendirmek, staj yapmak, yarı zamanlı çalışmak, deneyimlerinden yararlanmak için iş dünyası profesyonelleri ile buluşacak etkinlikler yapmak ve olanlara katılmak, hepsi öğrencinin elinde'' dedi. Peki, hangi bölüm hangi şehirde okunur? Hangi bölüm hangi şehirlerde okunduğunda kendimizi geliştirmek için daha çok fırsatımız olur? İşte şehre göre seçilebilecek bölümler:Bilgisayar, Yazılım, Yönetim Bilişim vb programlar için aslında dünyanın her yeri çalışma ortamı. İngilizce bilen bir yazılımcı Türkiye'nin her yerinde çalışabilir durumda. Ancak diğer yandan, bu alanda network edinmek ve kendini geliştirmek için etkinlikler önemli olduğundan, hala İstanbul bu işin merkezi diyebiliriz. İstanbul ve yakın çevresinde okumak bu bölüm için bir avantaj olabilir.Bu bölümlere tüm dünyada, tüm şirketlerde ihtiyaç var. Ancak siz küçük ve orta boy şirketlerde mi, ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerde mi kariyer planlıyorsunuz ona göre karar verebilirsiniz. Büyük şirketler için İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde fırsat varken, şirketin her departmanında bilgi sahibi olup küçük ve orta boy şirketi büyütmek için potansiyel küçük şehirlerde. Ancak İstanbul'u diğer büyük şehirlerden ayrı bir yere koymak gerekiyor. Birçok Türk büyük kurumsal şirketin genel merkezinin yanında, uluslararası şirketlerin genel merkezleri de genelde İstanbul'u seçiyor. O nedenle İstanbul'da farklı kariyer fırsatları olduğunun altını çizmekte fayda var.Bilişimle ilgili bölümleri hariç tutarsak, makine, elektronik vb. programlar ile kimya, metalurji vb. üretimde çalışılan tüm mühendislik programları sanayinin geliştiği şehirlerde okunmalı. Kocaeli, Gebze, Tekirdağ (Çorlu-Çerkezköy), Sakarya, Bursa, Zonguldak Karabük başta olmak üzere, Gaziantep gibi küçük ve orta boy üretim tesislerinin bulunduğu şehirler de değerlendirilebilir. Bu şehirlerde nitelikli insana her zaman ihtiyaç olmasının yanında, öğrencilerin de üretim alanında kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar oldukça fazla.Turizmi elbette Ege ve Akdeniz'de okumak bir avantaj. Ancak Nevşehir gibi tarih turizmi gelişmiş bölgelerde ya da iş turizminin geliştiği büyük şehirlerde okumak da bir avantaj olabilir. Diğer yandan, restoran sektörünün de büyük şehirlerde daha büyüdüğünü ve daha profesyonel çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu söylemek mümkün.Lojistik, liman şehirlerinde ve lojistik merkezi olarak konumlandırılmış şehirlerde, üretim tesislerinin olduğu şehirlerde okunur demek mümkün. Dolayısıyla bir yandan üretimin olduğu mühendislik şehirleri bir yandan da liman şehirlerini seçmek doğru olacaktır.Her ne kadar e-ticaret her yerde gelişmiş olsa da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler, ihracat ürünleri üreten firmaların olduğu sanayi şehirleri ve Gaziantep gibi dış ticaret alanında öne çıkan şehirlerde okumak doğru olacaktır.Sinema ve TV sektörünün kalbi İstanbul'da attığı bir gerçek. Diğer yandan, İzmir ve Ankara ile özellikle Eskişehir ve Konya da İletişim Fakültesi çok iyi eğitim veren şehirler.Tasarım konusu da bilişim gibi online olarak kendini geliştirmenin çok mümkün olduğu alan haline geldi. Öğrenciler eğer dijitale iş yapmak istiyorsa bilişim programlarıyla ilgili yazdıklarımız onlar için de geçerli.Mimarlık her üniversitede farklı bir yaklaşımla yapılanmıştır. İTÜ ekolü daha teknik bir eğitim verirken, Mimar Sinan ekolü daha tasarım odaklı ve ağırlıklı eğitim verir. Mimarlık seçecek öğrenciler üniversiteleri bu anlamda araştırmalılar.30'a yakın alt dalı olan Psikoloji için tüm üniversitelerin her alanda eğitim vermesi imkânsız. Psikoloji alanında bazı üniversiteler klinik psikoloji alanına yönelirken, bazıları sosyal psikoloji, örgütsel-endüstriyel psikoloji gibi alanlara yönelirler. Bunu üniversitede açılan derslere ve akademisyenlerin çalışmalarına bakarak anlamak mümkündür.