Eğitim aldığı vakfın yöneticisi oldu

Elif Dilmen
henüz 11 yaşındayken Eskişehir
'deki ilkokulunun hemen çaprazında bulunan rengârenk bir binadan gözlerini alamıyordu. Okuluna gelip giderken her seferinde, "Bu ne güzel bir bina" deyip iç geçiriyordu. Dışı bu kadar güzel bir binanın içinde kimbilir neler vardı. Merakına yenilip o binanın kapısını çalmaya karar verdi. Bir gün okul çıkışı tek başına o binaya girdi. Kapıda güvenlik görevlisi vardı. Bu ona daha güven verdi. İçeride onlarca çocuk kitap okuyor, oyun oynuyor, deneyler yapıyordu. O bina Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Eskişehir Ali Numan Kıraç Eğitim Parkı'ydı. 2003'te TEGV çocuklarından biri olan Dilmen, 17 yıl sonra TEGV'de yönetim kurulu üyesi oldu. Bugün 30 yaşında olan Dilmen "TEGV çocuğu" olup yönetim kuruluna giren ilk kişi ve vakfın tarihindeki en genç üye.
'KENDİMİ TANIDIM'
SABAH'a konuşan Dilmen "Üzerinden uzun zaman geçtiği için hafızamı zorladığımda aklımda kalan şey, sınıfın kapısında durduğum an. Çok güzel ve renkli bir sınıftı. Çekingenlik ve hızlıca dahil olma duyguları arasında kaldığım an gönüllü abla ve abilerimizin yaklaşımıyla sınıfın bir parçası oluvermiştim" dedi. Eskişehir'de bir devlet okulunda okuyan Dilmen okul sonrasında hemen her gün TEGV'in eğitim parkına gidiyordu. Burada kitap okuyor, fen ve matematik deneyleri yapıyorlardı. Ama en önemlisi, gönüllü öğretmenleri her bir çocukla tek tek ilgileniyordu. Dilmen "Devlet okulunda okuduğum için sınıf çok kalabalıktı. Burada öğretmenlerimiz her çocukla yeterli ilgileniyordu. TEGV'de kendimi çok değerli hissettim. Kendimi ifade etme yeteneğim orada gelişti" diye konuştu.
AVRUPA'DA ALKIŞLANDI
Dilmen, TEGV'de 2 yıl boyunca eğitim aldı. 2010'da üniversite sınavına girdi. Boğaziçi Üniversitesi
Ekonomi Bölümü'nü kazandı. Aynı zamanda işletme okudu. Çift diplomayla mezun oldu. Uluslararası şirketlerde önemli pozisyonlarda görev aldı. Birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. 2019'da iklim değişikliğiyle ilgili yazdığı bir makaleyle Paris
'te düzenlenen etkinliğe katılıp sunum yaptı. Sonrasında kuruluşun daimi danışmanları arasına girdi. Mesleğinin ve yaptığı işlerin ağırlıklı olarak iletişim üzerine olduğunu söyleyen Dilmen, "Bu yeteneği çocukluk yıllarımda TEGV sayesinde edindim" dedi.
'ÇOCUK NE İSTER BİLİYORUM'
Dilmen'in TEGV'le yolları 2020'de yeniden kesişti. Çalıştığı kurumda hazırladıkları bir sosyal sorumluluk projesi hakkında yapılan toplantıda TEGV yöneticileriyle bir araya geldi. Sohbet sırasında "Ben de bir TEGV çocuğuydum" dedi. O yıl 25'inci yılına giren vakfın yönetim kuruluna bir TEGV çocuğu alma planı vardı. O çocuk Elif Dilmen oldu. Dilmen, "Eğitim desteği almış biri olarak diğer tarafı da biliyor olmak benim için çok önemli. Bir çocuk ne ister bilebiliyorum, çünkü ben de o sıralara oturdum. Çocuklarla her bir araya geldiğim organizasyonda çok duygulanıyorum" dedi.
YILDA 200 BİN ÇOCUĞA ULAŞIYOR
23 Ocak 1995'te kurulan TEGV yılda 6-14 yaşları arasındaki 200 bin çocuğa ulaşıyor. 9 bin gönüllü sayesinde, matematik, fen, kodlama, sanat, okuma ve İngilizce olmak üzere 6 ana dalda eğitim veriyor. Türkiye genelinde 22 ilde 8 eğitim parkı, 29 öğrenim birimi ve 18 Ateşböceği Öğrenim Birimi'yle çocuklara okul dışı eğitim desteği sağlanıyor.