Eğitim camiası seferber oldu: 7 bin öğretmen deprem bölgesinde

Türkiye tarihinin en büyük deprem faciasında yaraları sarabilmek için eğitim dünyası da seferber oldu. İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile birlikte yapılan arama kurtarma eğitimleri alan toplam 4 bin 136 öğretmen depremden etkilenen 10 ile intikal etti. Öğretmenler, AFAD ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyor. 2 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmen de sahada vatandaşlara destek veriyor. Bugün itibarıyla toplam 7 bin 46 öğretmen deprem bölgelerinde gönüllü görev yapıyor. Türkiye çapındaki tüm özel okullar da deprem bölgelerindeki okul binalarını depremzedelere açtı. Bölgedeki resmi ve özel okullarda 450 binden fazla depremzede konaklıyor. Tüm illerdeki rehberlik ve araştırma merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek.Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller ile civar illerdeki toplam 44 üniversite depremzedelerin evi oldu. Üniversitelerden arama kurtarma çalışmalarında uzman ekipler ve gönüllüler, arama kurtarma çalışmalarına, yardım kampanyalarına katılarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin etkilediği 10 ilde 17, 12 ilde 27 olmak üzere toplam 44 üniversitede depremzedelere hizmet veriliyor. Bu çerçevede üniversiteler yurt, yemekhane, toplantı, konferans salonları gibi barınmaya ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına elverişli mekânları depremzedelere açıldı. Depremden kurtulan fakat evleri hasar gören vatandaşlar kampüslerdeki güvenli kapalı mekânlara yerleştirildi. Üniversitelerde depremzedelere 24 saat sıcak yemek ve içecek dağıtılıyor. Türkiye genelinde tıp fakültesi bulunan üniversitelerin sağlık personeli depremin hemen ardından bölgeye intikal ederek depremzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlığın 10 ildeki kapasitesinin tamamını vatandaşların hizmetine açtı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki eğitimde 6 ay önce yemek ve ekmek üretmeyle ilgili kapasitemizi artırmıştık. Şu an itibarıyla günlük 700 bin ekmek üretimi yapıp 10 ilimizde dağıtıyoruz. İnşallah hafta sonu itibarıyla bu sayıyı 1 milyona çıkaracağız. Mesleki eğitimin yiyecek-içecek üretim merkezlerinde, uygulama otellerinde, öğretmenevlerinde 800 bin sıcak yemek üretiyoruz, 400 bin de kumanya dağıtıyoruz, 60 seyyar mutfağı tüm illerimize gönderdik" dedi.Depremin vurduğu 10 ilde eğitim-öğretime başlama süresi 2 haftaya çıkarılmıştı. Bu karar Türkiye genelindeki tüm okullarda uygulanacak. Okullar 20 Şubat'ta açılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise tüm üniversitelerde bahar eğitim öğretim döneminin açılışlarının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini açıkladı. Öte yandan afet bölgesindeki illerdeki okullarda kayıtlı öğrenciler Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında nakil işlemi yapabilecek. Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesinde bulunan okullarda 2'nci dönemde devam şartının aranmayacağını açıkladı.