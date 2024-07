Eğitimde Kadir Has modeli

Çeyrek asrı aşan eğitim ve öğretim sürecine ilk günkü heyecanıyla devam eden Kadir Has Üniversitesi'nin (KHAS) eğitim felsefesi; kendine güvenen, sorgulayan, tüm görüşleri hoşgörü ile değerlendirebilen, ulusal ve uluslararası iş birliklerine açık, her düzeyde başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmeye dayanıyor. Zamanın ve yeni neslin ruhuna uygun kendine has bir eğitim modeli benimseyen Kadir Has Üniversitesi'nde öğrenciler, dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte bir eğitimin ardından mezun oluyor. Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile birlikte 5 fakülte ve 21 bölümde eğitim veren üniversite eğitim modeliyle de öne çıkıyor. KHAS'ta eğitim ile öğrenciler, hem evrensel değerlerin aktarıldığı, sorgulayıcı düşünme biçimlerinin ve toplumsal sorumlulukların kazandırıldığı derslerin yanında bölüm dersleri ve sektör temsilcilerinin iş birliği ile hazırlanan ders programlarıyla eğitim hayatlarını sürdürüyor.Üniversitenin benimsediği eğitim modeli hakkında SABAH TERCİH EKİ'ne bilgi veren Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sondan Durukanoğlu Feyiz, Proje Tabanlı Eğitimi maddelerle anlattı: -Teorik bilgilerin ve uygulama becerilerinin, proje geliştirme süreçlerine uygulandığı, -Ezberleyerek değil, yaparak, deneyimleyerek, uygulayarak öğrenmeyi hedefleyen, -Derslerde en az bir akademik ve bir de sektör mentorunun yer aldığı, -Öğrencilerin öğrenmeye aktif katılmasını sağlayan ve takım çalışmasını teşvik eden, -Ar-Ge firmalarının ve sektörün beklentilerini karşılayan mezunlar yetiştiriyoruz Rektör Sondan Durukanoğlu Feyiz sözlerine şu şekilde devam etti: "Üniversitemizin varlığını eğitime adamış kurucusu Kadir Has Beyefendi'nin 'Vatan borcu ödüyorum' felsefesi ile ülkemizin yarınlarına hayallerindeki eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu nedenle ileri düzeyde eğitim almak isteyen ve özellikle üniversite sınavlarında başarılı sonuçlar elde eden öğrencilerimize başarı sıralamalarına göre burs desteği vererek onlarla Kadir Has Üniversitesi çatısı altında buluşmayı arzuluyoruz. Çok güçlü ve bilime yön veren akademisyenlerden oluşan bir öğretim kadrosuna sahibiz. Her yıl onlarca araştırmaya ve bilimsel makaleye imza atan akademisyenlerimiz bu çalışmalarına öğrencilerimizi de dâhil ederek daha öğrencilik yıllarında isimlerinin çok önemli çalışmalarda yer almasını sağlıyorlar. Böylece öğrencilerimiz mezun olmadan CV'lerine yazacak önemli kazanımlar elde ediyor. Tabi ki eğitim hayatını devam ettirmek isteyen öğrencilerimiz de bu çalışmalarla çok önemli referanslar edinmiş oluyor. Bu sayede onlarca öğrencimiz yurtdışında önde gelen üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapma şansı bularak bizleri gururlandırıyor"Rektör Feyiz "Üniversitemizin öne çıkan özelliklerinden biri de yurtdışı değişim programları. Öğrencilerimiz mezuniyetlerinin ardından yüksek lisans ve doktora yapmak için yurtdışındaki üniversitelerden kabul alırken aynı zamanda öğrenimi devam eden öğrencilerimiz de kendi istekleri dâhilinde eğitimlerinin bir bölümünde yurtdışındaki üniversitelerde bulunabiliyorlar. Böylece öğrencilerimiz hem farklı kültürleri yerinde görüyor hem de eğitim aldıkları bölümlerde uluslararası düzeyde birikim kazanmış oluyorlar" dedi.