Eğitimde koronavirüs rehberi, görsellerle yeniden düzenlendi

Rehbere göre, sınıfta Covid-19 pozitif tespit edilen öğrenci, sağlık kuruluşunun takibinde olacak ve okula devam etmeyecek. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler, okula devam edecek. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az 2 kez semptom sorgulamaları yapılacak ve ateş ölçümleri gerçekleştirilecek. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak.