Eğitimin duayenleri bu zirvede buluştu

Türkiye Maarif Vakfı
'nca (TMV) ilk kez düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi, iki gün boyunca alanında uzman, önemli uluslararası isimleri bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak konuşma yaptığı, dijital olarak düzenlenen toplantında eğitime ilişkin analizler, gelecek perspektifleri, farklı ülkelerin pandemi tecrübeleri tartışıldı. Zirvede birçok uluslararası akademisyenlerin yanı sıra Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, OECD, PISA, UNESCO, Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan uzmanlar ve Nobel ödüllü eğitimci ve yazarlar katıldı.
Zirvede konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer "Yalnızca akademik açıdan başarılı bireyler değil her bir öğrencinin iyi insan olması Türkiye Maarif Vakfımızın en büyük hedeflerinden bir tanesidir. Dünyada var olan ve yayılan çatışma, ayrımcılık, ötekileştirme, nefret suçları gibi kötülüklere karşı insanlığın en büyük silahı, geleceği inşa edecek olan gençlerimizin iyi insan olmasını sağlayabilmektir" diye konuştu" diye konuştu.