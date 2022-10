Eğitimin Nobel’i Kütahya’ya geldi

Eğıtimin Nobel'i olarak bilinen ve her yıl 115 ülkeden binlerce öğretmenin başvurduğu Global Teacher Award'ın kazananları belli oldu. Ödüllerinden biri Kütahya'daki Orgeneral Asım Gündüz İlköğretim Okulu'ndaki sınıf öğretmeni Esin Sarıkaya'ya verildi. Türkiye'de bu ödüle layık görülen 3 öğretmenden biri olan Esin Sarıkaya, hem Kütahya'yı hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Esin Sarıkaya ile birlikte Erzurum'dan Tuba Dumlu Güler, Muğla'dan Necip Akça ve Ordu'dan Caner Sarıoğlu'nun da aynı ödülü almaya hak kazandığı öğrenildi. Sarıkaya, "Ödül, dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı amaçlayan ve mesleklerine katkılarda bulunan öğretmenleri tanımlayan ve tanıyan en prestijli organizasyonlardan ve ödüllerden biri olarak tanınıyor. Ödül töreni 5-6 Kasım'da Hindistan'ın başkenti New Delhi'de gerçekleştirilecek. Bu ödülü layık görülmem beni gururlandırdı" dedi.