Eğitmen olarak yer alacaklar

İki yıl sürecek 'StandUp Right/Dik Durmak İyidir' projesi, dört aşamada hayata geçirilecek. Projenin ilk ayağında, eğitmen olarak belirlenen fizyoterapistler, Temel Beden Farkındalığı Terapisi Uzmanları tarafından Uluslararası Beden Farkındalığı Temelli Omurga Sağlığı eğitimleri olan BBAT Modül A ve Modül B ile bütünleştirici eğitim alacaklar. Eğitimleri tamamlayan fizyoterapistler sonrasında, ilkokullar ve özel eğitim merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlere eğitimler verecek. Projenin üçüncü aşamasında ise "Çocuklarda Beden Farkındalığı Temelli Omurga Sağlığı" kitabı oluşturulurken, projenin son aşamasında da kamu spotu videolarını hazırlanacak.

Proje kapsamında öğrencilerin yanı sıra 30 beden eğitimi ve 30 sınıf öğretmeninin de eğitim alacağını ifade eden YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, "Yetkin akademisyen kadromuzdan kıymetli hocalarımız Yrd. Doç. Dr. Melis Bağkur ve Uzm. Fzt. Hüseyin Bilal Özkader'in 'StandUp Right/Dik Durmak İyidir' projesinde eğitmen olarak yer alması bizim için büyük bir gurur" ifadesini kullandı.