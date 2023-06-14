Eğrelti Otu ve Buğdayın Ortak Özellikleri Nelerdir? Eğrelti Otu ve Buğday Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

Eğrelti otu ve buğdayın ortak özellikleri nelerdir bilmek isteyenler için bunların her ikisi de fotosentez yapmak için güneş ışınlarını kullanır ve solunum yaparlar. Eğrelti otu ve buğday arasındaki benzerlikler ve farklar arasında, birinin sporla üremesi, bir diğerinin ise tohumla üremesi bulunur. Tohumla üreme buğdayda gerçekleşir, eğrelti otu ise yaprakları üzerinde yer alan tohuma benzer sporlar sayesinde çoğalır. İşte detaylar…

Eğrelti Otu ve Buğdayın Ortak Özellikleri Neler?

Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden olan buğday (Triticum), yılda birkaç kez mahsul veren otsu bir bitkidir. İnce ve uzun bir sapı, içinde yemişlerinin olduğu başak kısmı ve üzerinde kırçılları vardır. Karasal iklime ait olan bu bitki, tohumla üreme yoluyla çoğalır. Toprağa ekilen tohumlar, uygun koşullar sağlandığı takdirde büyür ve yemiş verir. Dünyada, mısır ve pirinçten sonra en çok ekimi yapılan bitkilerin başında gelir. Bunları, arpa, yulaf, darı ve çavdar takip eder. Buğday, en besleyici tahıllardan biridir. İçindeki protein, demir, kalsiyum, A vitamini, B vitaminleri, D vitamini, omega-3 yağ asitleri ve yüksek orandaki antioksidanlar nedeniyle sağlık için son derece faydalıdır.

Eğrelti otunun (Pteridophyta) yapraklarının iç kısmında spor keseleri bulunur. Bunlar, bitkinin çoğalmasını sağlar. Bundan dolayı, buğday gibi ekimi yapılması söz konusu değildir. Çoğunlukla doğada kendi kendine üreyerek çoğalır. Damarlı, ince, uzun ve sivri yaprakları olan eğrelti otu, çiçeksiz bir bitkidir. Dünya üzerinde 12.000 türü olan bu bitki, ılıman iklimlerde otsu olurken, tropikal iklimlerde ise ağaçsı bir yapıya sahiptir. Faydalı olduğu için birçok kişi tarafından tüketilir. A vitamini, C vitamini, demir, kalsiyum ve potasyum bakımından zengindir. Ayrıca güçlü bir antimikrobiyal olması nedeniyle enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Eğrelti Otu ve Buğdayın Farkları ve Benzerlikleri Neler?

Eğrelti otunun buğdayla arasındaki benzerlikleri ve farkları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Fotosentez yaparlar

Kök yapıları benzerdir

Çiçek açmazlar

Tek çenekli bitkilerdir

Ekonomik öneme sahiptirler

Sağlığa faydalıdırlar

Farklar:

Buğday tohumla ürer, eğrelti otu sporla çoğalır

Eğrelti otunun yaprakları vardır, buğdayın yoktur

Buğday ekilir, eğrelti otu ise yabani bir bitkidir

Yetiştikleri bölgeler farklıdır (buğday karasal iklim, eğrelti otu ılıman, nemli ve tropik iklimlerde yetişir)

Buğday yaz aylarında, eğrelti otu ilkbahar aylarında hasat edilir

Ticari kullanım alanları farklıdır (buğday gıda ve hayvan yemi sektöründe, eğrelti otu ise daha çok ilaç sanayisinde kullanılır)