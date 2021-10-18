Ek halinde zamir olur mu? Ek halindeki zamirler ile ilgili örnek cümleler

Cümlelerde varlıkların ve nesnelerin yerine kullanılan kelimelere zamir denir. Zamirler cümle içinde varlıklarının adlarını tutarlar. Cümlelerin anlamlarına göre yapısal olarak çeşitlere ayrılan zamirlerin yalnızca anlamlı kelimelerden oluşup olmadığı merak konusudur. Ek halinde zamir olur mu sorusu ile oldukça sık karşılaşılmaktadır. Bu konuyu detaylarıyla anlattığımız yazımızda bununla birlikte yine merak edilen iyelik zamiri nasıl bulunur, iyelik zamiri eki nedir, ilgi zamiri eki nedir ve şey zamir midir sorularının da cevaplarını bulabilirsiniz.

EK HALİNDE ZAMİR OLUR MU?

Zamirler;

Belgisiz Zamir,

Şahıs (kişi) Zamiri,

Soru Zamiri,

İşaret Zamiri,

Dönüşlülük Zamiri,

İyelik Zamiri ve

İlgi Zamiri olarak sınıflandırılırlar.

Bu sınıflandırma sözcüklerin cümle içerisindeki kullanım amaç ve şekillerine göre oluşturulmuştur. Bu zamir çeşitlerinden İyelik Zamiri ve İlgi Zamiri aslında eklerden oluşur. Ekler de tek başlarına bir anlam ifade etmeyen harfler bütünüdür. Eklendikleri kelimelerin niteliğine göre anlamlarını değiştirip onlara yeni bir nitelik kazandırırlar. Yani bu ekler cümle içerisinde anlamsız olarak tek başına yer almazlar ve kelimelere eklenirler.

İyelik ekleri isimlere eklendiğinde onlara sahiplik anlamı katarlar. Şahısların çekimlerine göre isimlerin ek almasıyla oluşturulur ve bu isimler iyelik zamiri içeren isimlerdir. Cümle içerisinde tamlayanın kullanılmadığı ve iyelik eki almış isimler iyelik zamiridir. "Anneniz sizi bekliyor" cümlesinde anne kelimesi 2.tekil şahıs iyelik eki "-niz"i almıştır. Fakat burada dikkat edilmesi elzem olan bir nokta vardır. Eğer şahıslar (Ben, sen, o, biz, siz, onlar) iyelik eki almışsa bu kişi zamiridir. İyelik zamirleri, bu şahıslarla yapılan isim tamlamalarında tamlanan görevindedir. İyelik zamiri ekleri sonuna getirildikleri şahıslara göre şunlardır:

1.Tekil şahıs (Ben): -m (anne- m )

) 2.Tekil Şahıs (Sen): -n (telefon-u- n )

) 3.Tekil Şahıs (O): -ı, -i, -u, ü, -si, -sı, -sü (baba- sı )

) 1. Çoğul Şahıs (Biz): -mız, -miz, -muz, -müz -imiz, -ımız, -umuz, -ümüz (sevgi- miz )

) 2. Çoğul Şahıs (Siz): -iniz, -ınız, -unuz, -ünüz (göz- ünüz )

) 3. Çoğul Şahıs (Onlar): -leri, -ları (öykü-leri)

İlgi zamiri de isim tamlamalarında ilgi eki olan -ki'nin tamlananın yerine geçmesiyle oluşturulur. İlgi zamiri eki "-ki"dir. "Benimki daha güzel" cümlesinde "benimki" sözcüğüyle ifade edilmek istenilen benim kalemim ya da benim defterim olabilir.

EK HALİNDEKİ ZAMİRLERLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

İyelik zamiriyle ilgili örnek cümleler şunlardır:

Kahve n buz gibi olmuş.

buz gibi olmuş. Bebeği niz çok tatlıymış.

çok tatlıymış. Düşünce leri benim katılabileceğim türden değil.

benim katılabileceğim türden değil. İlgi zamiriyle ilgili örnek cümleler:

Bu haberi şehirde ki ler duymuş.

ler duymuş. Annemin ki bu kadar güzel değildi.

bu kadar güzel değildi. Arabadakiler orada mı kalacak?

Yukarıda da bahsedildiği gibi, zamirler isimlerin yerlerini tutan kelimelerdir ve kullanım amaçlarına göre çeşitleri vardır. Bazen bu kelimeler yerine kelimelere eklerin gelmesiyle de zamirler oluşur. Bunun gibi yine en çok merak edilen konulardan biri de "şey" sözcüğünün zamir olup olmadığıdır. "Şey" sözcüğü belgisiz zamirdir. Çünkü cümle içerisinde bir varlığın isminin yerini tutar fakat hangi varlığın yerini tuttuğu cümlede kesinlikle belli değildir. Bu nedenle belgisiz zamirler arasındadır. "bu şeylerin burada ne işi var" cümlesinde görüldüğü gibi, cümlede bahsedilen şey hakkında hiçbir bilgi yoktur.