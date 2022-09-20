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Giriş Tarihi: 20.9.2022 13:09 Son Güncelleme: 20.9.2022 13:24

Ek kontenjan kayıtları 26 Eylül’de başlayacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ek kontenjan kayıtları 26 Eylül’de başlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de 2022- 2023 eğitim yılı ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 2022- 2023 eğitim yılı ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2022 ek yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine 3 bin 201 öğrenci yerleşti. Yakın Doğu Üniversitesi, 996 öğrenci ile en çok öğrencinin yerleştiği üniversite olurken, Girne Üniversitesi'ne de 295 öğrenci yerleşti.

YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YDÜ'ye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; kayıtlarını 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlatarak, kayıt işlemlerini Yakın Doğu Üniversitesi'nin Türkiye temsilcilikleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirebileceklerini söyledi.

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Ek kontenjan kayıtları 26 Eylül’de başlayacak
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