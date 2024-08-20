Ekinli Adası Nerede, Nereye Bağlı? Ekinli Adası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ekinli Adasında, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulunabilir. Tarihi yapılar arasında eski kilise ve manastırlar yer alır. Ekinlik Adası'nda pansiyonlar ve kiralık evler bulunmaktadır. Konaklama seçenekleri genellikle basit ama rahat imkanlar sunar. Ayrıca ada, küçük restoranlar ve kafeler, ziyaretçilere lezzetli yemekler sunar. Bu cennet gibi olan yerde konaklamak isteyenlerin Ekinli Adası nerede, nereye bağlı, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi konulara vakıf olması oldukça önemlidir.

Ekinli Adası Nerede, Nereye Bağlı?

Ekinli Adası, Türkiye'nin Marmara Denizi'nde yer alan bir adadır. Marmara Adalar topluluğuna bağlı olan bu ada, Balıkesir iline bağlı Marmara ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Konum: Marmara Denizi'nde, Marmara Adalar topluluğunda yer alır.

Bağlı Olduğu Yer: Balıkesir ilinin Marmara ilçesine bağlıdır.

Ekinli Adası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ekinli Adası'na ulaşım genellikle deniz yoluyla sağlanır.

İstanbul'dan Ekinli Adası'na Ulaşım:

Deniz Otobüsü ile: İstanbul'dan düzenlenen İDO veya özel feribot seferleriyle Marmara Adası'na ulaşabilirsiniz. Marmara Adası'ndan Ekinli Adası'na düzenli olarak kalkan küçük tekneler veya motorlarla geçebilirsiniz. Özel Tekne ile: Eğer özel bir tekneniz varsa, İstanbul'dan Marmara Denizi'nde kuzeybatı yönünde seyahat ederek Ekinli Adası'na ulaşabilirsiniz. Bu yolculuk hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık birkaç saat sürebilir.

Balıkesir'den Ekinli Adası'na Ulaşım: