El Ariş Antlaşması Maddeleri- El Ariş Antlaşması Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Tarihi ve Tarafları

El Ariş Antlaşması maddeleri Osmanlı Devleti için oldukça önemli. Aynı zamanda antlaşmaya taraf olan diğer devletler açısından da önem taşır. El Ariş Antlaşması sonuçları tarihi açısından birçok önemli olayın gerçekleşmesine neden olmuştur. El Ariş Antlaşması hangi padişah döneminde, diğer adı gibi detaylar tarihi bütünsel açıdan inceleyebilmek için önemlidir. Bu nedenle de merak edenler için El Ariş Antlaşması nedenleri, sonuçları, önemi, tarihi ve tarafları hakkında tüm detayları paylaştık.

El Ariş Antlaşması Maddeleri

Er Ariş Antlaşması Fransa ve Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. 24 Ocak 1800 tarihinde imzalanan bu antlaşma bir ateşkes antlaşması niteliğindedir. Fransa'nın Mısır Seferleri nedeniyle imzalanmış, ancak Büyük Britanya'nın karşı çıkması nedeniyle hiçbir zaman uygulanamamıştır. El Ariş Antlaşması maddeleri şunlardır:

Fransa bu antlaşma hükümleri gereğince işgali altında olan Mısır'ı boşaltacaktır.

Antlaşmaya göre Fransa ordusuna mensup olan kişiler ülkelerine döneceklerdir. Pasaport ve geçiş belgelerinin ise Büyük Britanya tarafından verilmesi gereklidir.

Bu iki maddeye göre İngiltere'de antlaşmaya taraf olmuştur. Ancak daha sonra bu antlaşmanın hükümlerine karşı çıkarak uygulanmasını hiçbir şekilde istememiştir. Britanya Donanması Amirali George Elphinstone Keith sözleşmeye karşı çıkarak antlaşmanın uygulanmasına engel olmuştur.

El Ariş Antlaşmasının Önemi Nedir?

El Ariş Antlaşmasının farklı açılardan önemi olduğundan bahsedilebilir. Bu antlaşma sırasında Ruslar ilk defa Boğazdan savaş gemilerini geçirme imkanı elde etmişlerdir. Osmanlı Devleti de bu antlaşma sonrasında kendisini ilgilendiren tüm konularda denge politikası izlemek durumunda kalmıştır. Denge siyasi özellikle XIX. yüzyıla tam olarak damgasını vurmuştur. Antlaşma imzalanma ve uygulanma şekli ile ölü doğan bir antlaşma olarak kabul edilir.

El Ariş Antlaşması Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Tarihi ve Tarafları

El Ariş Antlaşmasının Osmanlı Devleti açısından önemli sonuçları vardır. Fransa açısından en önemli sonucu Fransa'nın işgal ettiği Mısır topraklarından çekilme kararı almasıdır. Osmanlı Devleti açısından ise artık bir denge siyaseti anlayışına geçilmesidir. Fransa'nın Mısır seferi çerçevesinde imzalanan bu antlaşmaya ilk etapta İngiltere önemli bir destek vermiştir.

Ancak sonraları desteğini çekerek antlaşmanın uygulanmasına engel olmuştur. Antlaşma 24 Ocak 1799 tarihinde El Ariş limanında imzalanmıştır. Uygulamaya konmayan antlaşma sonrasında yeniden bir antlaşma imzalanarak sorunların çözümü sağlanmıştır. Çözümü sağlayan antlaşma ise 25 Haziran 1802 tarihinde imzalanan Paris Antlaşması'dır.