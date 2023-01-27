Elazığ’da hazırlanan proje, 6 bin proje arasında desteklenmeye hak kazandı

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Benim Aklım Matematiği Keser " projesi TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Matematik Özel Çağrısı kapsamında ülke genelinde 6 bin proje arasında desteklenen 40 proje arasına girmeyi başardı. Projeye 17 okuldan 30 öğrenci katıldı. Katılımcılar 5 gün boyunca 26 etkinlikte yer aldı. Etkinlikler üniversite akademisyenleri, Elazığ, Rize ve Şanlıurfa'dan matematik öğretmenleri olmak üzere toplam 20 eğitimci tarafından yapıldı. Proje ile öğrencilerin matematiği anlayıp sevmeleri, eğlenceli etkinliklerle yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini sağlayıp matematiğin öğrenciler için keyifli ve anlaşılır bir ders olması amaçlanıyor.

Proje Yürütücüsü Tuba Özer,"TÜBİTAK tarafından desteklenen 4004 doğa iklimi ve bilim okulları kapsamında 6 binden fazla proje başvurusu yapılmıştır ve 40 tanesinde desteklenmeye karar verilmiştir. Bizim projemiz de bunlardan biri ve bunun mutluluğu içindeyiz. Projemizde Elazığ'da 7. sınıfa devam etmekte olan 30 öğrenci katılımcı olarak katılmıştır ve bu 30 öğrenci 17 farklı okuldan gelmektedirler, aynı zamanda 20 tane eğitmenle 23 Ocak-27 Ocak 2023 tarihleri arasında 5 gün ve 26 etkinlikle devam ederek projemizi gerçekleştirdik. Bugün de son günü. 20 eğitmenimizle Bingöl Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi'ndeki akademisyenlerden, Bilim Sanat Merkezi öğretmenlerinden ve ayrıca Şanlıurfa ve Rize'den bize destek veren matematik öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirildi bu eğitimler. Öğrencilerimiz bu etkinlikte Geogebra eğitimi aldılar, aynı zamanda altın oranı öğrenerek ayakkabılarını tasarladılar, yine Osmanlı tamgalarını bilgisayarsız kodladılar, robotların nasıl çalıştığını matematiksel olarak öğrendiler, tam sayılar ve cebir konuları ile ilgili çeşitli oyunlar yaparak daha çok pekiştirdiler. Öğrencilerimizi bu süreçte sadece matematik kazanımlarının dışında sosyal olarak da geliştiklerini düşünüyoruz. Öğrencilerimiz arkadaşlıklarını kurdular ve bu arkadaşlıkların daha ileriki süreçte etkileyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda matematiğin de artık korkulacak bir ders olmadığını, eğlenilecek, günlük hayatta her yerde olduğunu öğrendiklerini düşünüyorum" diye konuştu.