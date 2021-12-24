Elektrik Enerjisini Kimyasal Enerji Olarak Depolayan Cihazın Adı Nedir? Elektrik Enerjisi Nasıl Depolanır?

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolamak, gündelik hayatımızda bizler için oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır. Bugün hareket eden araçlar, otobüsler, minibüsler ve çok daha fazlası, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebilmemiz sayesinde hareket edebilmekte ve hizmet verebilmektedirler. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz hakkında detaylı bilgiyi sizlerle içeriğimizde paylaştık. İyi okumalar dileriz.

Elektrik Enerjisini Kimyasal Enerji Olarak Depolayan Cihaz

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaza akümülatör denir. Topladığı elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, bunu ihtiyaç halinde elektrik enerjisi olarak veren akümülatör adlı cihaza aynı zamanda akım toplar ve biriktireç de denilmektedir.

Akü Elektrik Enerjisini Neye Dönüştürür?

Akümülatör yani kısaca akü, söylediğimiz gibi elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek onu depolar ve ihtiyaç halinde depolanan enerjiyi elektrik enerjisi olarak verir. Akümülatör ya da akü kısaca akım toplayıcıdır. Akümülatörün temel amacı 4 temel faktörü beslemektir. Bunlar; Marş motoru, doğru akım devreleri, ateşleme ve ışık alıcılarıdır. Akümülatörün en çok kullanıldığı yer ise 12 voltluk benzinli motorlardır. Benzinli motorlardaki aküler 6 adet elemandan oluşmaktadır. Bunlar birbirlerine seri olarak bağlamışlardır. Benzinli motorlarda kullanılan aküler 4 tane pozitif ve 5 tane negatif yüklü kısımlardan oluşmaktadır.

Elektrik Enerjisini Kimyasal Enerjiye Dönüştüren Sistemler

Bakıldığı zaman genel olarak 3 tür akü kullanılmaktadır. Bunlar; kurşun-asitli akü, nikelli akü ve gümüş-çinko elektrotlu akülerdir. Daha çok motorlu taşıtlarda kullanılan akü türü ise, kurşun-asitli aküdür.

Elektrik Enerjisi Nasıl Depolanır?

Çalışma biçimleri aynı olan akülerde, enerjinin (elektrik) depolanması, boşaltılması ve ihtiyaca aktarılması yani kullanılması gibi özellikler vardır. Bu sebeple kullanım amaçları sadece marş değildir. Nitekim sabit ve hareketsiz yerlerde kullanılan akümülatörlerin içerisindeki yapıda başlangıç ve marş amaçlı oldukça fazla farklılık vardır. Akülerin görevi kesintiye uğramadan ihtiyacı gidermektir.

Akümülatörler dışarıdan gelen elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek onu bünyesinde depolar ve daha sonra bunu ihtiyaç halinde dışarıya tekrar elektrik enerjisi olarak verir. Yani elektrik enerjisini kendi bünyesine alıp kimyasal enerjiye dönüştürürken şarj doldurma işlemi yapan aküler, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp ihtiyacı karşıladığında şarj boşaltma işlemi yapmaktadırlar. Haliyle bünyesine ne kadar elektrik enerjisi alıp kimyasal enerji olarak depoladıysa o kadar da enerji verebilme gücüne sahiptir. Bu sebeple kimyasal enerji elektrik enerjisine çevrilerek şarj boşaltma işlemi gerçekleştikten sonra boşalan enerjiyi tekrar doldurmak için şarj edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte bu depolama işlemi kondansatör ve bobinlerin görevidir. Akü içerisine alınan elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak bünyede barındırmak pasif elemanlar grubu içerisinde tanımladığımız kondansatör ve bobinlerin görevidir. Akümülatör de tıpkı pil gibidir. Ancak uzun süreli şarj etme durumlarında pillerden ziyade akümülatörler tercih edilmektedir.

Elektrik Enerjisini Depolayan Devre Elemanı

Elektrik enerjisini depolayan devre elemanları arasında kondansatör ve bobinleri gösterebiliriz. Pasif elemanlar grubunda kategorize edilen bu elemanlar enerjiyi depolayarak, alternatif akımda enerji üretimi sağlarlar. Nitekim doğru akımda asla elektrik üretmezler. Pasif elemanlar grubunun bir diğer devre elemanı ise, rezistörlerdir. Rezistörler depolamanın aksine enerjiyi harcamak için görevli devre elemanıdır.