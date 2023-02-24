Elektromanyetik Spektrum Nedir? Elektromanyetik Spektrum Özellikleri Neler, Frekans Sıralaması Nasıl?

Elektromanyetik spektrum nedir diye soranlar, elektromanyetik dalgaların frekanslarının ve dalga boylarının sınırlanması sonucu elde edildiğini bilmelidir. Gökkuşağındaki tüm renkleri içeren elektromanyetik spektrum özellikleri neler diyenler olabilir. Elektromanyetik spektrum frekans sıralaması nasıldır diye soranlar bulunur. Soldan sağa doğru dalga boylarının küçüldüğü ve frekansların büyüdüğü görülen elektromanyetik spektrum ne anlama gelir?

Elektromanyetik Spektrum Nedir?

Elektromanyetik spektrum veya elektromanyetik tayf, elektromanyetik radyasyonun frekans, foton enerjisi ve ilişkili dalga boyu ile çeşitli bileşenlerine göre ayrışması sonucu oluşur. İçinde bütün elektromanyetik dalgaları barındırır. Işığı oluşturan en küçük parçacıklar ise foton olarak adlandırılır. Akıllı cihazlardaki radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi, görünür ışık, morötesi (UV), X-ışınları ve gama ışınları elektromanyetik dalgaya sahiptirler. Elektromanyetik spektruma ise bu ışıkların hepsini kapsayan bir ölçek denilebilir.

Elektromanyetik Spektrum Özellikleri Nelerdir?

Aşağıda elektromanyetik spektrumda bulunan ışınların sırasıyla türleri, dalga boyları, frekansları ve foton başına enerji değerleri verilmiştir.

Dalga Boyu Frekans Foton Başına Enerji

Gama Işınları: 1 pm 300 EHz 1.24 MeV

Sert X Işınları: 10 pm 30 EHz 124 keV

Yumuşak X

Işınları: 100 pm 3 EHz 12.4 keV

1 nm 300 PHz 1.24 keV

Uzak morötesi: 10 nm 30 PHz 124 eV

Yakın morötesi: 100 nm 3 PHz 12.4 eV

1 μm 300 THz 1.24 eV

Yakın kızılötesi: 10 μm 30 THz 124 meV

Orta kızılötesi: 100 μm 3 THz 12.4 meV

Uzak kızılötesi: 1 mm 300 GHz 1.24 meV

Aşırı yüksek

frekans: 1 cm 30 GHz 124 μeV

Süper Yüksek

Frekans: 1 dm 3 GHz 12.4 μeV

Ultra Yüksek

Frekans: 1 m 300 MHz 1.24 μeV

Çok Yüksek

Frekans: 10 m 30 MHz 124 neV

Yüksek Frekans: 100 m 3 MHz 12.4 neV

Orta Frekans: 1 km 300 kHz 1.24 neV

Düşük Frekans: 10 km 30 kHz 12.4 peV

Ultra Düşük

Frekans: 1000 km 300 Hz 1.24 peV

Süper Düşük

Frekans: 10000 km 30 Hz 124 feV

Aşırı Düşük

Frekans: 100000 km 3 Hz 12.4 feV