Elektromanyetik Spektrum Nedir? Elektromanyetik Spektrum Özellikleri Neler, Frekans Sıralaması Nasıl?

Elektromanyetik spektrum nedir diye soranlar, elektromanyetik dalgaların frekanslarının ve dalga boylarının sınırlanması sonucu elde edildiğini bilmelidir. Gökkuşağındaki tüm renkleri içeren elektromanyetik spektrum özellikleri neler diyenler olabilir. Elektromanyetik spektrum frekans sıralaması nasıldır diye soranlar bulunur. Soldan sağa doğru dalga boylarının küçüldüğü ve frekansların büyüdüğü görülen elektromanyetik spektrum ne anlama gelir?
Elektromanyetik spektrum veya elektromanyetik tayf, elektromanyetik radyasyonun frekans, foton enerjisi ve ilişkili dalga boyu ile çeşitli bileşenlerine göre ayrışması sonucu oluşur. İçinde bütün elektromanyetik dalgaları barındırır. Işığı oluşturan en küçük parçacıklar ise foton olarak adlandırılır. Akıllı cihazlardaki radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi, görünür ışık, morötesi (UV), X-ışınları ve gama ışınları elektromanyetik dalgaya sahiptirler. Elektromanyetik spektruma ise bu ışıkların hepsini kapsayan bir ölçek denilebilir.
Aşağıda elektromanyetik spektrumda bulunan ışınların sırasıyla türleri, dalga boyları, frekansları ve foton başına enerji değerleri verilmiştir.
Dalga Boyu Frekans Foton Başına Enerji
Gama Işınları: 1 pm 300 EHz 1.24 MeV
Sert X Işınları: 10 pm 30 EHz 124 keV
Yumuşak X
Işınları: 100 pm 3 EHz 12.4 keV
1 nm 300 PHz 1.24 keV
Uzak morötesi: 10 nm 30 PHz 124 eV
Yakın morötesi: 100 nm 3 PHz 12.4 eV
1 μm 300 THz 1.24 eV
Yakın kızılötesi: 10 μm 30 THz 124 meV
Orta kızılötesi: 100 μm 3 THz 12.4 meV
Uzak kızılötesi: 1 mm 300 GHz 1.24 meV
Aşırı yüksek
frekans: 1 cm 30 GHz 124 μeV
Süper Yüksek
Frekans: 1 dm 3 GHz 12.4 μeV
Ultra Yüksek
Frekans: 1 m 300 MHz 1.24 μeV
Çok Yüksek
Frekans: 10 m 30 MHz 124 neV
Yüksek Frekans: 100 m 3 MHz 12.4 neV
Orta Frekans: 1 km 300 kHz 1.24 neV
Düşük Frekans: 10 km 30 kHz 12.4 peV
Ultra Düşük
Frekans: 1000 km 300 Hz 1.24 peV
Süper Düşük
Frekans: 10000 km 30 Hz 124 feV
Aşırı Düşük
Frekans: 100000 km 3 Hz 12.4 feV