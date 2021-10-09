Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Eleştiri eş anlamlısı nedir? Eleştiri kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 9.10.2021 15:12

Eleştiri eş anlamlısı nedir? Eleştiri kelimesinin eş anlamlısı

Eleştiri eş anlamlısı nedir? Eleştiri kelimesinin eş anlamlısı

Eleştiri kelimesi günlük yaşamda herkesin sıklıkla karşılaşabileceği bir kelimedir. Genellikle olumsuz bir anlam taşıyor gibi gözükse de eleştiri hem olumlu hem olumsuz olabilmektedir. Peki, eleştiri kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Herhangi bir mevzunun doğru ya da yanlışlarını incelemek anlamına gelen eleştiri kelimesinin Arapçadan dilimize geçtiği bilinmektedir. İşte, eleştiri kelimesine dair tüm merak edilenler…

ELEŞTİRİ KELİMESİNİN ANLAMI

TDK'ya göre eleştiri kelimesinin anlamı şu şekildedir;

Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit

Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik

Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama

ELEŞTİRİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kullanımı oldukça yaygın olan bir kelime olan eleştirinin eş anlamlıları da oldukça kullanılmaktadır. Tenkit ve kritik kelimeleri eleştiri kelimesinin eş anlamlı karşılıklarıdır.

ELEŞTİRİ KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • İzlediğiniz filmi eleştirmenizi istiyorum.
  • Beni tenkit eder gibi konuşma.
  • Okuduğunuz kitap ile ilgili aranızda kritik yapmanızı rica ediyorum.
ARKADAŞINA GÖNDER
Eleştiri eş anlamlısı nedir? Eleştiri kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA