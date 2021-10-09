Eleştiri eş anlamlısı nedir? Eleştiri kelimesinin eş anlamlısı

Herhangi bir mevzunun doğru ya da yanlışlarını incelemek anlamına gelen eleştiri kelimesinin Arapçadan dilimize geçtiği bilinmektedir. İşte, eleştiri kelimesine dair tüm merak edilenler…

ELEŞTİRİ KELİMESİNİN ANLAMI

TDK'ya göre eleştiri kelimesinin anlamı şu şekildedir;

Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit

Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik

Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama

ELEŞTİRİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kullanımı oldukça yaygın olan bir kelime olan eleştirinin eş anlamlıları da oldukça kullanılmaktadır. Tenkit ve kritik kelimeleri eleştiri kelimesinin eş anlamlı karşılıklarıdır.

ELEŞTİRİ KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER