Elleri öpülesi fedakar öğretmenler

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Kar kış, köy kasaba demeden büyük fedakârlıklarla görevlerini yapan öğretmenler sadece öğrencileri için değil, toplum için de gece gündüz çalıştılar. Pandemi döneminde evlere kapandığımız, uzaktan eğitimin devam ettiği dönemde öğretmenler, öğrencileri için canla başla emek verirken kamu çalışanları için de fabrika gibi çalıştılar. O öğretmenlerden biri Bursa 'da Sait Yılmaz İlkokulu Müdür Yardımcısı Kamuran Kutur , diğeri de Giresun 'da Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde görev yapan Erkan Kaşık . Her iki öğretmen de pandeminin başladığı ilk günlerde, "Bu zor dönemde ben ne yapabilirim?" diye yola çıktı. İkisi de 3D yazıcılarla yaşadıkları il ve ilçelerde görev yapan sağlık, emniyet ve jandarma personeli için her gün sabahlara kadar çalışıp yüzlerce siperlik üretti. Tamamen kendi imkânlarıyla ürettikleri ürünler, maske ve siperlik ihtiyacının en yoğun olduğu dönemlerde sağlık çalışanlarının imdadına yetişti. Yılın öğretmenleri arasına giren Kutur ve Kaşık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ağırlandı.1988 doğumlu olan Kamuran öğretmen, tamamen hobi amaçlı olarak evine aldığı 3D yazıcıyla 500'den fazla siperlik üretti. SABAH'a konuşan Kamuran öğretmen, "Devletimiz bu dönemde bütün imkânları seferber etti. Ancak pandeminin ilk günlerinde siperlik temininde bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Uzaktan eğitim devam ediyordu. Hepimiz evdeydik. "Boş zamanlarımda ne yapabilirim?" diye yola çıktım. Siperlik üretimiyle ilgili videoları izledim. Kolları sıvadım, işe koyuldum. Bir siperlik yapımı 3 saat sürüyor. Daha hızlı üretim için uyumadan çalıştım. Saat kaç olursa olsun her 3 saatte bir makinenin başına geçip yenisi yapıyordum. Hem kendi ilçemizdeki hem de çevre ilçelerdeki sağlık ve kamu personeline dağıttık" dedi. Bulancak 'ta görev yapan öğretmen Erkan Kaşık ise 28 Şubat zihniyetinin yarattığı farklı katsayı uygulaması sonucu üniversite sınavında puanı kesilen meslek lisesi öğrencilerinden biriydi. Tıp ya da mühendislik fakültelerini kazanabilecek durumdayken puanı kesildiği için elektronik öğretmenliğine girebildi. "İyi ki de öğretmen olmuşum" diyen Kaşık, pandeminin ilk dönemlerinde her gün 6 saatte bir görev yaptığı okula gidip 3D yazıcıda tek başına yüzlerce siperlik üretti. Ürettiği siperlikleri Bulancak Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Kaşık "Bazen sabah 5'te, okula gidip üretim yaptım" diye konuştu.Robotik kodlama üzerine çalışmalar yapan Erkan Kaşık, Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden adeta bir bilim ordusu yarattı. Ürettikleri robotlar il derecelerinin yanı sıra 2019'da kendi kategorisinde TEKNOFEST'te birincilik elde etti. Erkan öğretmen şimdi de İHA üretmek için kolları sıvadı. Bu konuda birçok testten başarıyla geçtiklerini anlatan Kaşık, ders aralarında öğrencilerine de İHA uçuş eğitimleri veriyor. 60'a yakın meslektaşına da robotik kodlama eğitimi veren Erkan öğretmen "Güçlü bir Türkiye için tüketen değil, üreten bir nesil olması lazım. Çocukların akıllı tabletleri, cep telefonlarını sosyal medyada zaman geçirmek için değil, iyi ve faydalı teknolojiler üretmesi, çevresine faydalı olması için kullanması gerek" diye konuştu.Kamuran Kutur, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareketle, olası bir depremde öğrencilerini korumak adına da uzun süreli bir afet eğitimi aldı. Okul tabanlı afet eğitim programlarına katıldı. Japonya'ya gitti, burada okullarda alınan önlemleri inceledi. Daha sonra kendi de eğitmen oldu ve bu konuda 400'e yakın meslektaşına eğitim verdi. Japonya'ya birlikte gittiği öğretmenler daha sonra İzmir ve Elazığ depremlerinde öğrencilere oyun terapileri vererek deprem travmalarını atlamalarını sağladı. Öğretmenlerin sadece sınıf içinde kalmaması gerektiğini söyleyen Kutur, "Bizim işimiz iyi insanlar yetiştirmek. Her çocuk okumayı öğrenir, matematiği öğrenir. Ama iyi insan olmak çok daha önemli" dedi.