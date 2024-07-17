Elmalı Müzesi'nde bölgenin tarihsel gelişimini yansıtan ve aydınlatan birçok önemli tarihi eser mevcuttur. Müzede Neolitik Dönem' den günümüze dek gerçekleşmiş olan yaşam biçimleri kronolojik sıraya uygun olarak sergilenmektedir. Müzenin arka bahçesinde ise Helenistik, Roma ve Bizans dönemi arkeolojik parçalar sunulmaktadır. Müzeyi ziyaret etmek isteyenler için Elmalı Müzesi nerede, nasıl gidilir, Elmalı Arkeoloji müzesi giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi merak edilen unsurlar arasındadır.

Elmalı Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Elmalı Müzesi, Antalya'nın yaklaşık 110 km uzağında bulunan Elmalı ilçe merkezinde yer alır. Müzeye ulaşmak için Antalya karayolu üzerinde bulunan Elmalı ilçe yön tabelalarını izleyerek müzeye ulaşımı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Antalya otogarında bulunan Elmalı otobüs ve minibüsleri ile müzeye ulaşabilirsiniz. Müzenin tam adresi ise Eski Hükümet Konağı İplik Pazarı Mahallesi, Hükümet caddesi, Elmalı/Antalya'dır.

Elmalı Arkeoloji Müzesi Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Elmalı Arkeoloji Müzesi için girişler ücretsizdir. Bu sebeple müzekart ile giriş yapmanıza ve ayrıca ücret ödemenize gerek yoktur.