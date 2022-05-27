Emine Erdoğan, Avcılar’da 150. Anaokulunu açtı

MAHMUT ÖZER: EĞİTİME ERİŞİMLE İLGİLİ TÜM ENGELLER KALDIRILDI

Açılış kurdelesi kesimi öncesinde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın bakanımız bahsetti son 20 yıl tüm alanlarda engellerin kaldırıldığı bir dönem. Eğitimde de tüm engellerin kaldırıldığı bir dönem oldu. Okullaşma oranlarında devasa bir seferberlik ilan edilerek okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm okullarda okullaşma oranlarında çok ciddi artış oldu. Rakamları hatırlamakta fayda var. 2000'li yıllarda 5 yaşlarındaki okullaşma oranında yüzde 10 yani 100 çocuğumuzdan sadece 10 çocuğumuz zorunlu olmayan okul öncesi eğitime erişiyordu. Bugün bu oran yüzde 92. Ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44'tü bugün bu oran yüzde 90. Yüksek öğretimde aynı şekilde. İkinci kritik olan şey başörtüsüyle bağlantılı bir şekilde eğitime erişimle ilgili tüm engeller kaldırıldı. Yani kılık kıyafetle ilgili engeller ortadan kaldırıldı. Yetmedi 1999 yılında uygulamaya giren katsayı uygulamasının getirmiş olduğu yüksek erişime erişim engelindeki engeller ortadan kaldırıldı. Yetmedi özel eğitim öğrencilerimiz engeli olan öğrencilerimiz nerede olurlarsa olsunlar eğitimle buluşmalarıyla ilgili seferberlik ilan edildi. Şu anda 453 bin tane engeli olan çocuğumuz imkanı varsa bütünleşme ve kaynaştırmada imkanı sıkıntısı varsa özel eğitim uygulama okullarında eğer süren hastalığı varsa evinde hastanede eğitim alabilme imkanına sahip. Şimdi bu tüm eğitim önündeki erişimler kaldırıldıktan sonra önümüze yeni bir hedef koyduk. Okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim sadece okullar arası başarı farkını azaltan bir eğitim kademesi değil. Aynı zamanda çocuklarımızın sadece bilişsel becerilerini değil bilişsel olmayan becerilerinin de güçlendirilmesi anlamında çok kıymetli bir alan. Biz bu yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2 bin 872 bağımsız anaokulu vardı. Yani biz 1 yılda bundan daha fazla anaokulu yapmak için yola çıktık. Bugün bunun 150 tanesinin açılışını yapılıyoruz. Geriye kalan 2 bin 850 anaokulunun da yatırım programına dahil edilmesiyle ilgili tüm süreçler tamamlandı. İnşallah hanımefendinin programına göre her ay 100 anaokulu açarak Türkiye'de bu anaokulları projesini tamamlaya niyetliyiz" diye konuştu.