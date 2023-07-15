‘Nerede Kalmıştık?’ projesi ile kadınlar okuma yazma hayaline kavuşuyor

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde okuma ve yazma öğrenen 20 kursiyer kadın, birinci kademeden mezun olarak sertifikalarını törenle aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği ile hayata geçirilen 'Nerede Kalmıştık?' projesi çerçevesinde, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı kültür ve sanat evlerinde verilen okuma yazma kurslarında, 20 kadın mezun oldu.

Sertifikalarını Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak'tan alan kadınlar, yöresel kıyafetleriyle sıra gecesi düzenledi.

Emine Erdoğan, daha önceki açıklamalarında, "Diploma hayali kuran kadınlarımıza bir çağrıda bulundum. Çağrımı cevapsız bırakmadılar.

Bu seferberlikte hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız. Sadece 'Nerede Kalmıştık' deyin, gelin, el ele birlikte devam edelim. Eğitim azminize ve kendinize inanın" diyerek kadınlara seslenmişti.

"MUTLAKA OKUMAYA DEVAM ETSİNLER"

Bir arkadaşı vesilesiyle okuma-yazma kursundan haberdar olduğunu söyleyen kursiyerlerden Oya Mede, "Akdeniz Belediyesi'ne ve hocalarımıza böyle bir yer açtıkları için teşekkür ederiz. Çocuklarımızın eğitimlerinde çok zorlanıyorduk. Onlara yardımcı olamıyorduk. Şimdi bir nebze de olsa yardımcı olabiliyoruz" dedi.

Mede, diğer kadınlara da mutlaka okumayı öğrenmelerini tavsiye ederek, "Sadece belge alıp bırakmasınlar, mutlaka okumaya devam etsinler" diye konuştu.

"ÖZEL GEREKSİNİMLİ KIZIM İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM"

Remziye Fidan adlı kursiyer ise, özel gereksinimli kızı dolayısıyla okuma-yazma öğrenmeyi çok istediğinin belirterek, "Kızımın sağlık sorunları çok olduğu için hastaneye giderken veya servislere binerken sıkıntı yaşıyordum. İnsanlara sorduğumuzda bize tepki gösteriyorlardı. 'Bu yaşa gelmişsin niye okumanız yok' diye. Benim amacım okuma-yazmayı tam öğrenip, kızımın da eğitimini yükseltmek. Okumanın yaşı yok. Yaşımız geçmiş demesinler, özgüvenleri de yerlerine gelir" dedi.