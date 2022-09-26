Emir-i Meclis Ne Demek? Selçuklularda ve Osmanlıda Emir-i Meclis Ne İş Yapar, Kimdir, Görevi Ne?

Türk İslam devlet yönetimleri arasında önemli bir işleyişe sahip olan saray teşkilatı içerisinde, emir-i meclis görevi oldukça mühim bir konumdadır. Peki bu önemi sebebi ile son zamanlarda sıklıkla araştırılan emir-i meclis ne iş yapar? İşte emir-i meclis hakkında tüm merak edilenler...

Emir-i Meclis Ne Demek?

Emir-i meclis; Türk İslam devlet yönetimleri sırasında; sultanın yahut hükümdarın özel "bezm" meclisleri içinde hizmet gösteren görevlilerin en önünde yer alıyordu. Bezm, kelime anlamı olarak ''meclis, eğlence'' manasına gelmektedir. Bezmlerin arasına sadece sultana yakın olan kişiler ile birlikte, yüksek devlet erkanı dahil edilebilmekteydi. Sultan ile görüşmeye gelen kişilere aracılıkta bulunup, teşrifatçılık görevini üstlenmekteydiler. Emir-i meclis özellikle Selçuklu yönetiminde oldukça yaygın bir görev idi ve de meclisin emiri ve sorumlusu anlamına gelmekteydi.

Selçuklularda ve Osmanlıda Emir-i Meclis Ne İş Yapar, Kimdir, Görevi Ne?

Selçuklu, Memlük ve İlhanlı saray teşkilatı içerisinde görülen emîr-i meclis, sultan ile görüşmek isteyen kişileri huzura alır ve çeşitli nedenler ile düzenlenmekte olan merasim ve meclisler sırasında, teşrifat nâzırı olarak görev üstlenirlerdi. Özellikle bu saray görevlileri, Selçuklular'da çok yaygın idi. Anadolu Selçukluları'nda ön plana çıkan ve en çok bilinen emir-i meclis olan Mübârizüddin Behram Şah emîr-i meclis olarak atanması sonrası, bu memuriyet Selçuklu sarayı içinde çok elzem bir konum olmuştur. Emir-i meclis, Türkiye Selçuklu Devleti yönetimi esnasında da sultanın eğlence meclislerinde (bezm) ve toplantıları sırasında protokolü düzenleyip, hizmetleri kontrol ediyor idi. Emir-i meclis, görevi ve işleri sebebi ile çok yüksek rütbeli bir subay, yani emir olarak bilinmektedir.