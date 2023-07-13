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Giriş Tarihi: 13.7.2023 09:48 Son Güncelleme: 13.7.2023 10:01

Empati yapabilme yeteneği liderlik vasfı kazandırır

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni başarıyla tamamlayan mezunları, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde büyük bir coşku ile keplerini attı. 100 öğrencinin diploma aldığı törende keman sanatçısı Nina Koçubey tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi. YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu mezun öğrencilere seslenirken, uluslararası fakülte birincisi Abdullah Ahmed Rais Alkatheri, Türk mezunlar adına ise Arif Yılmabaşar duygularını dile getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Empati yapabilme yeteneği liderlik vasfı kazandırır

Mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, tutkunun ve azmin başarıyı getireceğini belirterek, tüm mezunlara etkili iletişim kurmaları yönünde de telkinde bulundu. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "İletişim becerileri, başarılı bir kariyerin temel taşlarından biridir. Empati yapabilme yeteneği, başkalarını anlama çabası ve açık iletişim kurma becerisi, sizlere liderlik vasıfları kazandırır" dedi.

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu ise, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, genç ve dinamik öğretim elemanları ve sürekli güncellenen ders programları ile hem ulusal hem de dünya piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmektir. Bugün burada bulunan her biriniz, yetenekli ve değerli bireylersiniz. Fakültemizde geçirdiğiniz süre boyunca üniversitemize ve fakültemize kattığınız her şey için, her birinize teşekkür ediyorum. Unutmayın ki bugün bir bitişin değil, birçok başlangıcın yaşandığı gündür" diye konuştu.

Fakülte birincisi olarak mezuniyet konuşması yapmanın gururunu yaşadığını söyleyen Abdullah Ahmed Rais Alkatheri, "Zorlu bir eğitimin ardından bugün hep birlikte mezun olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" derken, Arif Yılmabaşar da, "Çalışarak ve azmederek her zorluğu aşabileceğimize inanıyorum. Yeni hayatlarında tüm mezun arkadaşlarıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Empati yapabilme yeteneği liderlik vasfı kazandırır
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