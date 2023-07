Empati yapabilme yeteneği liderlik vasfı kazandırır

Mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, tutkunun ve azmin başarıyı getireceğini belirterek, tüm mezunlara etkili iletişim kurmaları yönünde de telkinde bulundu. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "İletişim becerileri, başarılı bir kariyerin temel taşlarından biridir. Empati yapabilme yeteneği, başkalarını anlama çabası ve açık iletişim kurma becerisi, sizlere liderlik vasıfları kazandırır" dedi.

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu ise, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, genç ve dinamik öğretim elemanları ve sürekli güncellenen ders programları ile hem ulusal hem de dünya piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmektir. Bugün burada bulunan her biriniz, yetenekli ve değerli bireylersiniz. Fakültemizde geçirdiğiniz süre boyunca üniversitemize ve fakültemize kattığınız her şey için, her birinize teşekkür ediyorum. Unutmayın ki bugün bir bitişin değil, birçok başlangıcın yaşandığı gündür" diye konuştu.

Fakülte birincisi olarak mezuniyet konuşması yapmanın gururunu yaşadığını söyleyen Abdullah Ahmed Rais Alkatheri, "Zorlu bir eğitimin ardından bugün hep birlikte mezun olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" derken, Arif Yılmabaşar da, "Çalışarak ve azmederek her zorluğu aşabileceğimize inanıyorum. Yeni hayatlarında tüm mezun arkadaşlarıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.