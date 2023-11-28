Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker Ne Demek? Emir Bi’l-Ma’rûf Nehiy Ani’l-Münker Ne Anlama Gelir?

Emri bil maruf nehyi anil münker, Kuranın temel prensibi olarak kabul edilen bir ifadedir. Söz konusu cümle, söylenişinden de anlaşılacağı üzere Arapçadır. Cümlenin anlamı için ifadede geçen kelimelerin Türkçe karşılığının da bilinmesi gerekir. Cümlenin anlamı, akılda kolay kalması ile de bilinir. Cümlenin anlamını öğrendiğinizde günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Emri bil maruf nehyi anil münker ne demek ya da ne anlama gelir sorularının cevabı bu anlamda çok önemlidir.

Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker Ne Demek?

Bu cümlenin anlamını öğrenmek için öncelikle maruf kelimesinin anlamını bilmek gerekir. Maruf, irfan sözcüğünden türemiş bir kelimedir. Münker ise inkâr kelimesinin kökeninden türemiştir. Bu kapsamda münker, İslam dinine aykırı, haram demektir. Maruf, İslam esasına dayalı amellere yönelmeyi, münker ise yasak olan şeyleri ifade eder. Emri bil maruf nehyi anil münker her Müslüman için de farzdır.

Emir Bi'l-Ma'rûf Nehiy Ani'l-Münker Ne Anlama Gelir?

Emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker cümlesinde her Müslümanın kesin olarak uyması gereken öğütler vardır. Cümlenin tam olarak Türkçe karşılığı, "iyiliği emredip kötülükten kaçınmak" demektir. Kısacası cümle, Allah'ın emir ve yasaklarına tam olarak uymak anlamına gelir.

Konuyu örnekle açıklamak gerekirse, insanlara yardım etmek, her ne durumda olursa olsun doğruyu söylemek gibi vasıflar Müslüman sıfatları arasında kabul edilir. Bunun yanında zina, şirk, yalan gibi eylemlerden uzak durmak da Müslüman sıfatlarıdır ve nehiy ani'l-münker olarak ifade edilir.