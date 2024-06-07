’En Gözde Şirketler’ araştırması sonuçlandı: Gençlerin tercihi belli oldu

Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve genç çalışanların güncel kariyer eğilimlerini ve bu doğrultuda Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen firmalarını belirlemeye odaklanan "En Gözde Şirketler" araştırması sonuçlandı. 121 üniversiteden 91.342 öğrenci ve iş yaşamının ilk beş yılındaki 39.533 genç profesyonelin katıldığı araştırmada dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

Holdingler gözden düştü

Danışmanlık şirketi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen araştırmaya göre gençler, Uzaktan ve Hibrit Çalışma Modelleri sunan, Çalışan Refahı ve Esenlik Programları uygulayan, Çeşitlilik ve Dahil Ediciliği önemseyen ve Yapay Zeka ve Otomasyona ağırlık veren şirketleri, tercihlerinde ilk sıraya koydular. Araştırmada en çok çalışılmak istenen kurumlar kategorisinde ise ilk 10 şirket içerisinde hiçbir holdingin yer almadığı görüldü.

En çok çalışılmak istenen departman 'Üretim Ar-Ge'

Araştırmada gençlerin şirket bünyelerinde en çok pozisyon almak istedikleri departmanlar da belirlendi. Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket departmanları sıralamasında ilk sırayı yüzde 23,39'luk bir payla Üretim ve Ar-Ge departmanı aldı. 2. sırayı yüzde 16,96 oranıyla Pazarlama ve Reklam bölümü alırken IT departmanı yüzde 14,91 ile 3. sıraya yerleşti. Gençlerin çalışmayı en az tercih ettikleri bölüm ise yüzde 3,17lik oranla Satış oldu.

'Hibrit model olmazsa çalışmam' diyenlerin oranı yüzde 78

Pandemi sonrası uygulanmaya başlanan yenilikçi çalışma modellerinin de oylandığı araştırmaya göre yeni mezunlarda 'hibrit çalışma olmazsa çalışmam' diyenlerin oranı yüzde 78 olurken bir şirkette ilk iş deneyimini yaşayan genç profesyonellerde ise bu rakam yüzde 64 olarak gerçekleşti.

Maaş ve yan haklar öne çıktı.

Şirket tercihinde Maaş ve Yan Haklar beklentisi yüzde 28.6'lık bir oranla ilk sırada yer alırken, Güçlü ve itibarlı bir marka tercihi yüzde 27.3 ile ikinci, Hibrit çalışma imkanlarını önceleyenlerin oranı ise yüzde 25.8 oldu.

Bankacılık 'out' savunma sanayi 'in'

Aynı araştırmanın önceki yıllarda elde edilen sonuçlarında en çok çalışılmak istendiği belirtilen telekom, bankacılık ve denetim sektörü firmalarının yerini de savunma sanayi, hızlı tüketim ürünleri ve e-ticaret şirketleri aldı. Savunma sanayi şirketlerinde yüksek maaş, yan haklar ve birkaç yıl çalıştıktan sonra yurtdışında çalışma fırsatlarının bulunmasıyla bu sektörlere ilginin arttığı gözlendi. Diğer yandan maaşı düşük, yoğun mesai harcanan ve ofiste çok vakit geçirilen sektörlere ilgi azaldı. Çalışan adaylarının tercihinde şirket içi öğrenme, liderlik ve çalışma iklimi gibi başlıklara esnek ve uzaktan çalışma, well-being, maaş, fiziksel ortam gibi unsurlar da eklendi.