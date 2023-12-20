“En iyi iki vakıf üniversiteleri” arasında yer aldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP'ın açıkladığı "2023-2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması"nda, en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak Türkiye genelinde en iyi ilk 10'da yer almaktan duyduğu gurur ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Bu sonuç, üniversitemizde istikrarlı ve sistemli bir şekilde yürüttüğümüz bilimsel araştırma ve projelerin niteliğini teyit etmesi açısından büyük bir değere sahip" dedi.

Sahip oldukları bilimsel üretkenliğine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ yaptığı açıklamada, her yıl binin üzerinde ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ve güçlü akademisyen kadrosu ile yılda 1.700 bilimsel yayına ulaştıklarını vurgulayarak bu başarının bir tesadüf olmadığını söyledi. "Dünya genelinde pek çok kurumla geliştirdiğimiz iş birlikleri, farklı uzmanlıklıkları aynı potada birleştirdiğimiz multidisipliner bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüren araştırma merkezlerimiz, yenilikçi teknolojilerin geleneksel alanlara entegre edilmesini sağlama amacı taşıyan bir vizyonla sürdürdüğümüz araştırma ve projelerimiz ulaştığımız bu başarıda belirleyici bir role sahip" değerlendirmesini yaptı.