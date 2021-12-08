En iyi ilk 500 üniversite arasında 4 Türk üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index'in dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı 'Top Universities Ranking 2022' listesinde 488'inci sırada yer alarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri oldu. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "Times Higer Education'ın ardından AD Scientific Index'in de Yakın Doğu Üniversitesi'ne dünyanın en iyileri arasında yer vermesi, üniversitemizin bilim üretme kapasitesi ve vizyonunun bir sonucudur" dedi.

"BÜYÜK BİR GURUR"

Kısa bir süre önce, Yakın Doğu Üniversitesi'nin, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higer Education'ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2022'de 'Mühendislik' ve 'Bilgisayar Bilimleri' alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Üniversiteleri değerlendiren bir diğer prestijli kuruluş olan AD Scientific Index'in açıkladığı sıralamada dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi içerisinde olmak büyük bir gurur kaynağı. Her iki kurumun da Yakın Doğu Üniversitesi'ne dünyanın en iyileri arasında yer vermesi, üniversitemizin bilim üretme kapasitesi ve vizyonunun bir sonucudur" dedi.