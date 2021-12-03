En iyi İngilizce kursları: Skyeng

Evinizin rahatlığında veya ofiste öğle yemeği molasında çevrimiçi olarak nasıl İngilizce öğreneceğinizi merak ediyorsanız, Skyeng'in mükemmel bir çözümü var. 160.000'den fazla öğrenciden oluşan, dünya çapında farklı ülkelerden 11.000'den fazla profesöre sahip, kesinlikle çevrimiçi ve kelimenin tam anlamıyla 7/24 ders veren uluslararası bir topluluktur.

DERSLER NASIL İŞLENİYOR VE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Dersler, her öğrencinin seviyesine göre seçilen anadili veya neredeyse anadili olan özel bir öğretmenle web sitesinde veya mobil uygulamada gerçekleşir. Zaman çizelgesi de tamamen sizin seçiminizdir - işten, okuldan veya üniversiteden sonra ve hatta hafta sonları geç saatlerde eğitim alabilirsiniz. Skyeng, platformu keşfetmenize ve İngilizce bilginizi değerlendirmenize yardımcı olmak için sitedeki ilk deneme dersini tamamen ücretsiz sunuyor. Ders paketinin yanı sıra (bir pakette 4 ila 64 ders arası) eğitim amaçlarına en uygun kursu seçmelerine yardımcı olan özel bir öğretmen ile yapılır. Paketler ders başına maksimum 149 TL'dan başlar ve yetişkinler için minimum 99 TL ve çocuklar için sırasıyla 79TL'dan 39 TL'ya ulaşır.

4 İLA 16 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN KURSLAR

Bilim adamlarının hepsi hemfikir: Yabancı diller çocukluktan öğrenilmelidir. Doğumda, bebek mevcut 800 dil sesini tanır ve ayırt eder. Böylece doğal olarak duyduğu herhangi bir dünya dilini öğrenebilir. Gerçekten de Skyeng, 4 yaşındaki çocuklar için en küçüklerin bile %60 oranında İngilizce konuşmaya teşvik edildiği interaktif dersler sunmaktadır. Öğretmenler her çocuğa bireysel bir yaklaşım bulur ve onları oyun, şarkılar ve komik karakterler aracılığıyla çalışmalarına dahil eder. Ayrıca her derste matematik, coğrafya, biyoloji ve diğer temel konulara biraz zaman ayrılmaktadır. Daha büyük çocuklar ise akademik performanslarını geliştirebilir ve bir sonraki çalışmalarına hazırlanabilirler.

ÖZEL KURSLAR VE SERTİFİKA

Evrensel olan platforma eriştiğinizde, Skyeng size 115 İngilizce kursu arasından seçim yapma fırsatı verir. Genel Kurs ve İş İngilizcesinden IELTS / TOEFL'a Hazırlık, Seyahat İngilizcesi, Yönetim İngilizcesi, Yazılım Programcıları için İngilizce, Finansal İngilizce, Avukatlar için İngilizce'ye kadar çeşitlilik gösterir. Final sınavını geçtikten sonra, öğrenciler (A1-C2 seviyelerini doğrulayan) bir CEFR standart uluslararası ölçekli sertifika alırlar ve daha fazla çalışmak için başka bir kurs seçebilirler. Bunun dışında Skyeng'de kaçırılmayacak fırsatı değerlendirebilir ve Konuşma kulübüne katılarak öğrendiğiniz bilgileri pratik yapabilirsiniz. Okulun öğrencileri arasında İngilizce seviyelerine göre farklı güncel konularda 30 dakikalık sohbetlerdir. Kısacası, dünyanın çeşitli yerlerinden insanlarla tanışma ve kendi konuşma dilinizde ileriye doğru büyük bir adım atma şansı.

Sonuç olarak, çevrimiçi İngilizce kursu bulmak isteyenler için Skyeng'de ücretsiz deneme derslerinin ve Avrupa'nın önde gelen çevrimiçi eğitim platformunun nasıl çalıştığını içeriden görmelerini öneririz.

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